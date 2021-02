Investito pedone a Montevarchi, 63enne in codice rosso a Siena

Alle ore 17.55 in via dell’Oleandro a Montevarchi (tra i grandi magazzini OBI e UNICOOP) un uomo di 63 anni di Montevarchi è stato investito da un’auto.

Nello scontro il pedone ha riportato politraumi gravi. Sul posto Automedica e Ambulanza che ha poi trasportato l’uomo in codice rosso all’Ospedale Le Scotte di Siena. Per i rilievi attivati i Carabinieri di Montevarchi.