Iscrizioni al nido “La Cometa”, domande entro il 4 giugno

SANSEPOLCRO – Sono aperte le iscrizioni al nido comunale “La Cometa” per bambini di età compresa fra i 3 mesi (da compiersi entro il 1°settembre 2021) e i 3 anni (da compiersi oltre il 31 dicembre 2021).

Il modulo per l’iscrizione può essere scaricato dal sito www.comune.sansepolcro.ar.it nell’Area tematica Scuola ed istruzione – Nido comunale.

La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune tramite pec: [email protected] oppure a mano previa prenotazione telefonica al numero 0575732223 nel periodo 26 Aprile – 4 Giugno.

Non è consentita l’iscrizione ai bambini che non sono in regola con le vaccinazioni. Verranno predisposte le graduatorie entro il 18 giugno 2021. Potranno essere accolte domande di non residenti, con posizionamento in graduatoria dopo i bambini residenti. Le domande pervenute oltre il 4 giugno non entreranno nelle graduatorie, ma potranno essere utilizzate nel caso in cui le stesse si esauriscano nel corso dell’anno 2021/2022.

Per informazioni, rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30, ai seguenti numeri: 0575732449 – 0575732257.

Nei giorni 8, 15, 22 e 29 maggio, dalle 9 alle 12, alla presenza del personale educativo il Nido sarà aperto per coloro che desiderano visitarlo, previa prenotazione obbligatoria a uno dei seguenti numeri: 0575732449 – 0575732283 – 0575732216