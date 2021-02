Jesina-ACF Arezzo: pre partita e convocate

Le ragazze allenate da mister Luca Bonci tornano in campo per la settima giornata di campionato di Serie C – girone C. L’Arezzo, dopo il pareggio interno contro la Torres, sarà impegnato sul campo della Jesina Calcio Femminile. Il match verrà disputato al campo sportivo “G. Cardinaletti”, fischio di inizio ore 14:30. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Gallo della sezione di Bologna.

Le amaranto, dopo il pari nell’ultimo turno di campionato, occupano la seconda posizione in classifica a due lunghezze dalla capolista Bologna. La Jesina invece è la quarta forza del girone con 12 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. La scorsa domenica le jesine hanno battuto il Cella per 4-1.

La lista delle 20 convocate che prenderanno parte a Jesina – Arezzo: 1 Valgimigli, 3 Esperti, 6 Cosi, 8 Orlandi, 9 Razzolini, 10 Ceccarelli, 15 Bove, 16 Gonzi, 17 Gnisci, 18 Cirri, 20 Tuteri, 21 Teci, 22 Zelli, 23 Casini, 24 Avendato, 27 Lulli, 77 Leonessi, 88 Trezza, 14 Sabia, 25 Allemma.