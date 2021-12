La Divina Commedia apre la stagione del Teatro degli Antei

Andrà in scena domenica 19 dicembre (ore 21) lo spettacolo LA DIVINA COMMEDIA, che aprirà la stagione 2021-22 del Teatro degli Antei, promossa dal Comune di Pratovecchio Stia e della Fondazione Toscana Spettacolo.

Protagonista la danza con la nuova produzione della compagnia KAOS Balletto di Firenze dedicata alla Divina Commedia, libera interpretazione dei tre regni dell’oltretomba del viaggio dantesco.

Tre coreografi, Francesco Mangiapane, Kristian Cellini e Roberto Sartori, si lasciano ispirare dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso sfruttandone e ricomponendone le oniriche visioni che il grande maestro regala attraverso la sua immensa opera.

Si chiedono: se questi tre non luoghi fossero nel tempo e non nello spazio? Se osservando Inferno, Purgatorio e Paradiso pensassimo a passato presente e futuro? Allora l’Inferno diventerebbe un trascorso da dimenticare carico di errori, colpe… qualcosa da non ripetere. Il Purgatorio la rappresentazione dei nostri sforzi attuali per modificare noi stessi, una “palestra dell’anima e del corpo” dove guadagnare un futuro migliore, un futuro che speriamo sia idilliaco, un futuro che faccia da stella cometa e ci dia speranza e forza, in pratica un Paradiso? Forse no ma il suo compito è già svolto.

BIGLIETTI: POSTO UNICO INTERO € 18

RIDUZIONI: € 12 per possessori della “Carta dello Spettatore FTS” € 8 riservato agli studenti universitari in possesso della carta “Studente della Toscana”

VENDITA

TELEFONICAMENTE: da una settimana prima dello spettacolo contattando i numeri 0575 583762 504837 con pagamento mediante bonifico bancario (le coordinate saranno comunicate al momento della prenotazione)

DI PERSONA: sabato 18 dicembre dalle 9 alle 12.30 presso l’ufficio anagrafe in piazza Maccioni 1 / domenica 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 19 presso il Teatro Degli Antei in via Verdi 5