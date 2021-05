La dottoressa Susanna Giaccherini nuovo direttore dell’UOC Psicologia di Arezzo

Il Direttore Generale della USL TSE ha nominato la dottoressa Susanna Giaccherini nuovo direttore dell’Unità operativa complessa Psicologia di Arezzo.

La dottoressa Giaccherini, che entrerà in servizio il primo giugno, viene da esperienze presso la ASL di Firenze, al Dipartimento Salute Mentale e come dirigente psicologa al SOS SMA Valdarno/Valdisieve.

Ha diretto anche centri diurni di riabilitazione. Dal 2016 è stata operativa presso la UFAC ((Unità Funzionale Attività Consultorili) del Valdarno della USL Toscana Sud Est.

Per Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’USL Toscana Sud Est, “L’azienda prosegue nel percorso di consolidamento della propria struttura a ogni livello, mantenendo alta l’attenzione in tutti i campi. La dottoressa Giaccherini con la sua esperienza rappresenta una risorsa importante per il sistema assistenziale e sanitario territoriale. E’ nostra intenzione proseguire in questo percorso di rafforzamento dei servizi con l’ingresso di professionisti di alto profilo, con particolare attenzione ai territori.”

“Sono molto onorata, afferma la dottoressa Susanna Giaccherini, di ricoprire questo ruolo che cercherò di svolgere con tutta la responsabilità possibile, potendo contare su una squadra di colleghi dotati di grande professionalità e motivazione. In questo prolungata periodo di emergenza abbiamo cercato di garantire un sostegno ai cittadini, alle famiglie e agli operatori, offrendo esperienza articolata sia in ospedale che nel territorio. Cercheremo di mettere al centro del nostro lavoro le problematiche delle famiglie vulnerabili, dei minori, dell’adolescenza e dei giovani/adulti, della persone che necessitano di un percorso psicologico e riabilitativo, lavorando con passione e innovazione, per spostare l’asse dell’intervento verso la prevenzione e una presa in carico precoce del disagio, in stretto raccordo con la rete delle risorse presenti nella comunità.”