La farmacia “Campo di Marte” attiva i tamponi gratuiti per studenti

AREZZO – Tamponi rapidi gratuiti per gli studenti, per i loro familiari e per il personale scolastico alla Farmacia Comunale n.1 “Campo di Marte”. La storica farmacia cittadina ha attivato da venerdì 26 marzo l’importante servizio per conto della Regione Toscana che permetterà ai soggetti interessati di sottoporsi, con cadenza mensile, al test per l’individuazione del Covid19. Ogni screening, su base volontaria, può essere richiesto da soggetti asintomatici e prevede la prenotazione obbligatoria contattando direttamente la “Campo di Marte” allo 0575/90.24.66 o una delle altre sette farmacie comunali di città e frazioni, con il personale che indicherà il momento a cui presentarsi per evitare assembramenti e che fornirà tutte le indicazioni utili.

Il tampone antigenico rapido permetterà di stabilire la positività o la negatività al Covid19 in pochi minuti e con risultati affidabili, con gli esiti che verranno immediatamente inviati e registrati nell’apposita piattaforma regionale per poter far partire, in caso di contagio, tutte le pratiche necessarie per procedere al contenimento del virus. Il controllo è previsto per scolari e studenti fino a diciotto anni e maggiorenni se frequentanti la scuola secondaria superiore, ai relativi genitori, fratelli, sorelle, familiari conviventi e nonni non conviventi, agli studenti universitari e di percorsi di istruzione e formazione professionale, oltre al personale scolastico e di enti di formazione.

Questa possibilità gratuita è garantita una volta al mese, altrimenti sarà possibile fare affidamento sullo sportello alla “Campo di Marte” per i tamponi rapidi e per i test sierologici a pagamento che saranno sempre garantiti dal lunedì al sabato. Un’attenzione particolare da parte delle Farmacie Comunali di Arezzo è stata confermata nel garantire la piena sicurezza per operatori e per utenti: i controlli verranno effettuati da personale infermieristico professionale e in un apposito sportello isolato dal resto della farmacia, con un accesso separato che permette di evitare il contatto con l’utenza degli altri servizi.