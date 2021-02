La Ginnastica Petrarca verso il debutto in A2 e C

La società è pronta a scendere in pedana nei campionati di ritmica femminile e di artistica maschile. La Ginnastica Petrarca presenta le due squadre che scenderanno in pedana da sabato 20 febbraio

AREZZO – La Ginnastica Petrarca avvia il conto alla rovescia per l’esordio nella A2 di ritmica femminile e nella C di artistica maschile. Sabato 20 febbraio è la data in cui prenderanno il via i due più importanti campionati della categoria “Gold” in cui sarà impegnata la società aretina, con i ragazzi e le ragazze delle due squadre che sono pronti a tornare in pedana per mostrare i frutti del lavoro di allenamento in palestra vissuto negli ultimi mesi.

L’impegno più delicato spetterà alla formazione femminile di ritmica che romperà il ghiaccio a Napoli nella prima prova di una serie A2 nazionale che proseguirà poi il 6 marzo a Desio e il 20 marzo a Fabriano, arrivando ad individuare le sei migliori squadre che si contenderanno i tre posti per la salita in A1 nella finale del 24 aprile a Torino. Il campionato vedrà sfidarsi dodici società che si metteranno alla prova in un programma di esercizi tra cerchio, clavette, palla e nastro, con la somma dei punteggi delle varie esibizioni che permetterà di stilare le classifiche. La Ginnastica Petrarca andrà a caccia della permanenza in categoria facendo affidamento su una squadra ringiovanita con tre ginnaste del settore giovanile che vivranno le emozioni del debutto in A2 (Anna Batistini, Martina Marchetti e Elena Petruccioli), con tre ginnaste provenienti dalla Virtus Giussano (Viola Crippa, Claudia De Silvis e Margherita Marzorati) e con due ginnaste in prestito dalla Cec Livorno (Margherita Ciardi e Alice Parisi). Questa squadra è allenata da uno staff tecnico guidato da Benedetta Moroni e coordinato da Federica Peloso, facendo affidamento sulla collaborazione di Claudia Carlesi e della coreografa Stefania Pace.

Il gruppo maschile della ginnastica artistica farà invece affidamento su Pietro Badini, Mattia Boncompagni, Leonardo Ercolani e Tito Mariottini, un gruppo di atleti allenato da Jacopo Pineschi e coordinato da Stefano Violetti che da tempo gareggia insieme a livello nazionale e che nel 2019 ha già militato in serie B. I quattro ginnasti si alterneranno nelle diverse discipline di corpo libero, anelli, cavallo con maniglie, sbarra, volteggio e parallele, con i punteggi ottenuti che permetteranno di definire le classifiche delle varie gare. La prima prova del campionato di C è in programma il 20 febbraio a Fermo, poi il calendario prevederà altre due gare il 13 marzo ancora nella città marchigiana e il 17 aprile a Padova: la Ginnastica Petrarca è inserita nella zona tecnica Nord-Est e, al termine delle tre tappe, le prime due classificate festeggeranno la salita nella serie cadetta.