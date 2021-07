La giornata di mercoledì 21 luglio a Kilowatt Festival

Mercoledì 21 luglio , il programma di Kilowatt Festival, inizia alle 10:30 in Auditorium Santa Chiara di Sansepolcro, con l’incontro pubblico Beyond The Pandemic: The New Concept of Participation, nell’ambito del progetto europeo Be SpectACTive! di cui Kilowatt Festival è partner capofila. Il convegno, che proseguirà i lavori nella giornata del 22 luglio, riflette sul concetto stesso di partecipazione nelle performing arts e in ambito culturale, concetto sconvolto dalla pandemia.

Gli spettacoli iniziano alle 18 (Chiesa di San Lorenzo) , con il duo del progetto CONTEXT, dell’artista visivo, performer e ricercatore Alessandro Carboni: un’indagine spaziale in tre formati (solo, duo, trio) attraverso una matrice di triangoli mossi dai performer. Una tessitura visiva e performativa fatta di regole combinatorie ed energie variabili, che diventa un modello narrativo ed estetico, invitando alla contemplazione della serialità, del ritmo, dell’incompletezza. Alle 21:45 appuntamento al Teatro alla Misericordia con CONTEXT / trio.

Alle 19, si parte dai Giardini di Piero per il percorso urbano ideato dal duo estone austriaco Sööt/Zeyringer: Connecting Views nasce all’interno del progetto europeo Be SpectACTive! dalla collaborazione tra 26 cittadini di Sansepolcro e un gruppo di persone residenti a Vienna.

Alla sera sarà possibile vedere i primi tre spettacoli della Selezione Visionari, i lavori scelti dal gruppo di 38 Visionari (gli “spettatori-non-addetti-ai-lavori”, cittadini della Valtiberina) che durante tutto l’anno ha vagliato, una per una, 245 proposte di spettacoli per sceglierne 8 da presentare al festival. Un nono spettacolo è stato scelto da un gruppo di 29 Visionari under 18, chiamati Visioyoung, all’interno di due classi delle scuole superiori di Sansepolcro e Città di Castello.