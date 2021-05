La mostra virtuale di Chianina Comics anticipa La Chianina Ciclostorica

MARCIANO DELLA CHIANA (AR) – Satira e risate in vista de La Chianina Ciclostorica. Tra le iniziative collaterali all’evento di ciclismo in programma dal 18 al 20 giugno a Marciano della Chiana rientra anche il concorso di grafica umoristica Chianina Comics che si appresta ora ad entrare nel vivo. Giunto alla quinta edizione, il contest ha invitato illustratori e caricaturisti di tutta Italia a realizzare vignette sul tema “100 anni del Partito Comunista Italiano – 70 anni in fuga” e a creare così un simpatico legame tra il mondo delle biciclette e il mondo della politica attraverso i ricordi di un partito nato nel 1921 e sciolto nel 1991 dopo settant’anni di attività.

Chianina Comics è aperto alla partecipazione di tutti, professionisti e non, che potranno iscriversi al concorso inviando le loro creazioni entro mercoledì 2 giugno, poi una giuria capitanata dal direttore artistico Marco Fusi selezionerà le più significative che saranno sottoposte al giudizio degli utenti del web. A partire da lunedì 14 giugno, infine, le vignette finaliste saranno caricate sulla pagina facebook de La Chianina Ciclostorica dove verrà proposta una mostra virtuale e una gara a suon di “mi piace” per individuare la migliore che meriterà il primo posto del concorso. Tutti gli elaborati verranno poi stampati e esposti in occasione della ciclostorica, con l’annuncio del vincitore e la conseguente premiazione che sono previsti nella serata di sabato 19 giugno.

Questo appuntamento rappresenta il primo tassello del programma previsto nel corso di un fine settimana dove il ciclismo declinato nelle sue varie forme diventerà lo strumento per portare alla scoperta della ricchezza della Valdichiana. Le maggiori attese, ovviamente, sono orientate verso la vera e propria ciclostorica di domenica 20 giugno che metterà in movimento una carovana di maglie di lana e biciclette storiche su un percorso di 60 chilometri tra i territori comunali di Marciano della Chiana, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e Lucignano, con preiscrizioni gratuite fino a domenica 13 giugno dal sito www.lachianina.org (il pagamento della quota avverrà direttamente nel giorno della manifestazione).

«La Chianina – ricorda Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd che organizza l’evento, – è un’occasione di divertimento, di aggregazione e di valorizzazione del territorio attraverso il ciclismo. Questo spirito è espresso anche dal concorso Chianina Comics che permetterà di sorridere e di iniziare a vivere il nostro viaggio nell’Italia del ‘900 attraverso le creazioni di vignettisti e caricaturisti che, a partire dal 14 giugno, saranno sottoposte al giudizio di tutti gli utenti di facebook che potranno esprimere la loro preferenza».