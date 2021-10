La Polizia arresta due giovani e ne denuncia un terzo, per spaccio di sostanza stupefacente

Nel contesto dei serrati servizi di prevenzione attuati sui territori urbani del capoluogo e della provincia, con particolare attenzione sulle piazze ove si radunano nelle ore serali e nei fine settimana gruppi giovanili partecipanti alla cosiddetta “Movida” e talora anche dediti all’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti, le Volanti della Polizia di Stato in servizio sulle zone del centro aretino hanno tratto in arresto, nel corso della notte di ieri, due giovani per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, mentre in Montevarchi, sempre nella giornata di ieri, durante un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, supportato da rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, è stato denunciato un giovane ghanese per detenzione ai fini di spaccio di droghe della tipologia hashish e marijuana.

In particolare, nell’episodio occorso in questo capoluogo, gli uomini della Polizia di Stato a bordo della Volante si imbattevano, in questa Piazza Sant’Agostino, in due giovani, un uomo e una donna, poi identificati per A.K., aretino di 22 anni e I.G. straniera di 28 anni, che si stavano affrontando fisicamente e determinando perciò una situazione di allarme. Immediatamente gli operatori intervenivano per interrompere la violenta lite, ma, appena avvicinatisi, gli stessi venivano assaliti dai due giovani con calci pugni e morsi. Non senza difficoltà, gli Agenti riuscivano a bloccare entrambi gli aggressori traendoli in arresto, provvedimento, questo, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria con emissione della misura dell’obbligo giornaliero di presentazione alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo.

In Montevarchi, oggetto di costanti operazioni di prevenzione con cadenza settimanale, sono stati effettuati servizi specifici nelle giornate del 18 u.s. e nella serata di ieri con un risultato di oltre 60 persone identificate e 30 veicoli controllati. Oltre a ciò, e nello specifico servizio effettuato nelle ore serali della decorsa giornata, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un ventenne ghanese colto nell’atto di cedere sostanze stupefacenti a giovani assuntori presenti nel centro storico della cittadina valdarnese. Sequestrati oltre 10 grammi di hashish e marijuana.