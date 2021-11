La polizia arresta l’autore di un furto appena perpetrato ai danni di un esercizio commerciale

Intorno alle 05.43 di domenica 7 novembre, giungeva in Sala Operativa la segnalazione di un allarme anti-intrusione presso un esercizio commerciale della zona S. Lorentino. L’operatore della Sala Operativa avvisava la Volante della Polizia di Stato che si trovava nelle vicinanze del negozio durante l’ordinario turno di controllo del territorio.

In pochissimi istanti, quindi, la Volante giungeva sul posto e poteva costatare che ignoti si erano introdotti all’interno del predetto commerciale forzando una porta secondaria.

Poco dopo giungeva in ausilio anche un altro equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che notava nella semioscurità un soggetto sospetto che alla vista degli operatori si dava alla fuga.

Senza indugio e senza mai perdere di vista l’uomo, gli agenti lo inseguivano e dopo poco riuscivano a fermarlo.

Dato l’atteggiamento sospetto dell’individuo e il forte stato di agitazione in cui versava, veniva sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo: lo stesso deteneva infatti materiale atto allo scasso con cui verosimilmente aveva poco prima scassinato la porta laterale dello stabile, oltre che una cospicua somma di denaro, assegni ed altri documenti che venivano poi riconosciuti in sede di denuncia dal proprietario del negozio.

L’uomo, successivamente identificato per C. L. , cinquantaseienne aretino, con precedenti specifici, veniva dunque tratto in arresto per i fatti sopradescritti e messo a disposizione dell’A.G. che, nel pomeriggio di ieri, convalidava l’arresto ed applicava al reo la misura cautelare degli arresti domiciliari.