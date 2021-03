La Sala dei Grandi della Provincia di trasforma in un aula giudiziaria

I Processi collegati ai reati di Banca Etruria e del Lazio si svolgeranno presso la Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia che, in via eccezionale, si trasformerà in un aula giudiziaria accogliendo la richiesta del Tribunale di Arezzo.

Le prime anticipazioni sono state presentate oggi 3 marzo nel corso di una conferenza stampa dalla Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini, dal Presidente del Tribunale di Arezzo Dottor Valentino Pezzuti. Dal Presidente della sezione penale Dottor Giovanni Fruganti e dalla Dottoressa Ada Grignani Magistrato presso la sezione dibattimentale.

Silvia Chiassai Martini, Presidente della Provincia di Arezzo ha dichiarato : “Con molto piacere ho messo a disposizione gratuitamente la Sala dei Grandi, ritenendo doveroso di permettere agli organi del Tribunale lo svolgimento delle attività senza interrompere il dibattimento. E’ un procedimento particolarmente importante, per le tante famiglie e le aziende coinvolte, che rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro territorio.

LA DIRETTA

E’ un processo diverso dagli altri, con una connotazione emotiva forte per tutta la comunità, e far svolgere il processo in un luogo che idealmente rappresenta tutti i Comuni del nostro territorio, diventa il posto più adatto per accogliere questo tipo di procedimento. Ho sempre considerato la Provincia come la Casa dei Comuni che rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio, un luogo che istituzionalmente tutela tutti i nostri cittadini, anche nelle vicende giudiziarie. Nell’ottica di una collaborazione istituzionale, la Provincia di Arezzo si è messa con piacere al servizio del Tribunale di Arezzo.”

Valentino Pezzuti, Presidente del Tribunale di Arezzo ha affermato : “In questo particolare momento, in cui l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia in corso richiede il rispetto delle norme a tutela della salute delle persone, tra le quali il distanziamento, le aule a disposizione del Tribunale di Arezzo non sono adeguate per la celebrazione del procedimento per i fatti collegati al default della Banca dell’Etruria e del Lazio.

Questo procedimento, che è giunto nelle fasi finali e più delicate, non potrebbe essere celebrato nel Palazzo di Giustizia e solo grazie all’intervento ed alla disponibilità assoluta del Presidente della Provincia di Arezzo, che ha messo immediatamente a disposizione la Sala dei Grandi, potrà essere definito nei prossimi mesi.

Ringrazio pertanto la dott.ssa Chiassai Martini per la sua collaborazione, senza la quale il Tribunale sarebbe stato impossibilitato a dare impulso a quell’esigenza di giustizia sentita da tutta la popolazione, e che dimostra come la partecipazione tra le istituzioni consente di raggiungere risultati insperati, di superare i profili burocratici e di conseguire obiettivi che altrimenti sarebbero preclusi. Il Palazzo della Provincia è risultato infatti il luogo in grado di garantire il rispetto di tutti quei requisiti fondamentali per le norme anti Covid- 19 tra cui il necessario distanziamento sociale che riadattato per l’occasione ci ha permesso di far partire subito una precisa ed efficiente macchina organizzativa di intensa collaborazione con tutti i nostri uffici, che in tempi molto rapidi ha permesso di trasformare la prestigiosa Sala dei Grandi in una vera e propria aula di Giustizia.”