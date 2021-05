Lunedì 31 maggio scade il termine per la presentazione della richiesta di riduzione della Tari per lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e trattati nell’anno 2020 e per la richiesta di riduzione Tari per i rifiuti avviati al riciclo nell’anno 2020.

I modelli per le istanze sono su https://www.comune.arezzo.it/node/9857