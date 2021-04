La Scrittrice Debora Scalzo, candidata agli INTERNATIONAL POLICE AWARD ARTS FESTIVAL 2021

Lo storico riconoscimento internazionale, assegnato a personaggi dello sport, dello spettacolo e della cultura italiana che hanno dato lustro alle Forze dell’Ordine.

Il Festival si terrà dal 9 al 19 settembre nel borgo toscano di Monte San Savino.

Da sempre il Cinema, la Letteratura, la Musica, la Televisione, il Giornalismo, il Teatro, l’Arte e il mondo della Cultura in generale, sottolineano le grandi virtù – ma anche debolezze – degli uomini che indossano la divisa. Il Premio Internazionale Apoxiomeno, l’unico riconoscimento nel mondo dato a sportivi e protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo che hanno esaltato nella loro narrazione il valore delle Forze dell’Ordine, festeggia il suo 25° anno con una nuova edizione, rinnovata e potenziata, e si trasforma nell’International Police Award Arts Festival. Nato nel 1996 da un’idea di Orazio Anania, Colonnello dei Carabinieri e presidente della Delegazione Toscana dell’IPA, il Premio Internazionale Apoxiomeno è l’unico riconoscimento nel mondo dato a chi, con la sua opera, ha valorizzato l’attività delle Forze dell’Ordine ed ha contribuito a rafforzare e cristallizzare il sentimento di fiducia e vicinanza che ne caratterizza il rapporto col cittadino. Tante le star nazionali, internazionali e premi Oscar, che negli anni sono salite sul palco per ritirare la prestigiosa statuetta d’argento, tra queste Colin Firth, Matt Dillon, Hellen Mirren, Ennio Morricone, Robert Moresco, Nikita Sergeevič Michalkow, Abel Ferrara, Massimo Ranieri, Andrea Camilleri, Gina Lollobrigida.

La Scrittrice siciliana Debora Scalzo è ufficialmente nella cinquina a contendersi il premio, la celebre statuetta d’argento, miniatura della statua di Lisippo, realizzata dallo scultore Carlo Badii. Statuetta preziosa che negli anni è diventata in tutto il mondo un simbolo di promozione e diffusione della cultura dell’integrità e del senso del dovere, del valore morale e dell’impegno sociale legato a principi superiori. Nella cinquina insieme a lei: Rita Dalla Chiesa, Mariolina Venezia, Alicia Gimenez Bartlett e Luca Bizzarri. Candidata per la sezione letteraria con la sua opera “Io Resto Così” (Kimerik), dedicata alle Vittime in Servizio della Polizia di Stato e già Premio Speciale Eccellenza del Cuore nel 2016.

Un importante traguardo, per una grande artista da sempre in prima linea per le Forze dell’Ordine.

Dichiara: “Per me personalmente, essere nella cinquina accanto a grandissimi scrittori e rappresentare l’Italia nel mondo per la scrittura poliziesca è un grande onore. Il mio “Io Resto Così” è un libro che a distanza di quasi 6 anni dall’uscita è ancora molto amato. Un libro dedicato a tutte le Forze dell’Ordine e Vittime in Servizio #pernondimenticare. Sarò sempre in prima linea per tutti gli appartenenti delle Forze dell’Ordine che onorano e rispettano la divisa con devozione, impegno, sacrificio e amore”.

Tanti gli ospiti d’eccezione italiani e internazionali, attesi al 25° Premio Internazionale Apoxiomeno, il prossimo settembre.

“Ci sono linguaggi cinematografici, televisivi, letterari, giornalistici che rincorrono l’autenticità, che traggono la loro forza dalla finzione e dalla costruzione della realtà. Lo scripted reality invece si ispira alla realtà. L’Apoxiomeno è il punto d’incontro tra il tutore dell’ordine che tutti i giorni affronta le difficoltà del mestiere e il genere poliziesco, noir, giallo, che questa vita la racconta con la spettacolarizzazione necessaria”. Descrive così il Premio il Colonnello Anania, Direttore Artistico del Festival. “Oggi compie 25 anni, fatti di tante storie raccontate e grandi emozioni vissute al fianco dei Tutori dell’ordine di tutto il Mondo. Un viaggio stimolante e divertente in cui i veri eroi della polizia condividono un momento speciale con gli attori di Hollywood e i tanti personaggi famosi che hanno raccontato, attraverso le varie performing arts, le loro gesta, il loro duro lavoro quotidiano. L’International Police Award è solo questo, un momento di lieta e franca riflessione sulla legalità e la sicurezza, affrontato con leggerezza e responsabile passione”.