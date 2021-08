La “Settimana del Quartierista” di Porta del Foro: il programma completo

A Porta del Foro ci saranno dieci giorni di cene, svago e solo due colori: il giallo e il cremisi.

Ogni sera ristorante, pizzeria, bar e spazio bimbi.

Tutte le serate si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid, senza perdere però il divertimento e la voglia di stare insieme e supportare il nostro Quartiere. Sono vietate attività di ballo e c’è la possibilità di accedere solo con green pass.

MERCOLEDI’ 25 AGOSTO – CENA DI APERTURA

[Ristorante dalle 20:00]

Per rompere il ghiaccio si parte con la riapertura della pizzeria, ma non solo. Scaldiamo i motori e facciamo ripartire forno e griglia.

Info e prenotazioni al 333 684 6496 (Carlotta).

GIOVEDI’ 26 AGOSTO – CENA AMERICANA e CINEMA SOTTO LE STELLE

[Ristorante dalle 20:00 – Proiezione dalle 22:00]

Alette di pollo, hot dog, pulled pork e molto altro vi faranno volare direttamente negli States. Dopo cena vi potrete rilassare e stare al fresco nel nostro fantastico Garden che per l’occasione si trasformerà in una fantastica sala di proiezione in cui potrete godervi un film comodamente stesi sul prato, quindi non dimenticate il telo.

Info e prenotazioni al 393 011 4220 (Giulia) e 346 416 8080 (Sofia).

VENERDI’ 27 AGOSTO – HAWAIIAN NIGHT

[Aperitivo 19:30 – Ristorante dalle 20:00]

Per questa sera rispolverate parei e collanine perché a Porta del Foro vi aspetta l’unica e inimitabile Hawaiian Night. Si parte alle 19:30 con un super aperitivo e senza rendervene conto sarete catapultati su una magica isola felice ricca di spensieratezza.

E il divertimento prosegue dopo cena grazie all’allestimento di giochi vari sempre a tema.

Per info e prenotazioni pizzeria 333 684 6496 (Carlotta).

SABATO 28 AGOSTO – CENA AL CONTRARIO

[Cena dalle 20:30]

Non serve dire quanto siamo emozionati di potervi proporre la regina indiscussa di tutte le settimane. Alle 20:30 torna la cena più amata (ma anche temuta). Una sera rigorosamente al contrario: si inizia con una bella sangria, a seguire amaro, caffè, secondo e infine il primo. Il tutto contornato dalla voglia di divertirsi insieme.

Info e prenotazioni al 393 011 4220 (Giulia) e 346 416 8080 (Sofia).

DOMENICA 29 AGOSTO – DOMENICA DEI CHIMEROTTI

[Laboratori dalle 17:30 – Ristorante dalle 20:00]

Un intero pomeriggio dedicato ai nostri magnifici Chimerotti alla fine del quale i nostri bambini e le loro famiglie potranno fermarsi a mangiare una pizza tutti insieme al Quartiere. I bimbi andranno alla scoperta della nostra sede per poi ricreare lo spirito di giostra con un Saracino su misura per loro. Ma sono tanti i giochi e laboratori che attendono i bambini.

Info e prenotazioni per la pizzeria al 333 684 6496 (Carlotta).

LUNEDI’ 30 AGOSTO – SARABANDA

[Ristorante dalle 20:00 – Sarabanda dalle 22:00]

Lunedì dopo la consueta pizzeria si terrà la seconda edizione di Sarabanda. Già il nome dice tutto. Vi proponiamo una serata più rilassante, ma non meno divertente aperta a tutti coloro che vorranno dimostrare la loro conoscenza in ambito musicale.

Quale coppia sarà la vincitrice?

Info e prenotazioni pizzeria al 333 684 6496 (Carlotta).

MARTEDI’ 31 AGOSTO – TUTTI IN PIAZZA + PIZZERIA APERTA

[Ristorante dalle 20:00]

Consueto appuntamento dei quartieristi con le prove in Piazza. Come ogni anno ci ritroviamo al Quartiere per poi andare tutti insieme a sostenere i nostri giostratori durante le prove e siccome sappiamo quanto sia stancante fare il tifo, dopo le prove tutti in sede a mangiare una pizza, bere una bibita fresca e stare in compagnia.

Info e prenotazioni al 333 684 6496 (Carlotta).

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE – “IL CICLONE” GIALLO CREMISI

[Ristorante dalle 20:00]

Il Gruppo Donne di Porta del Foro vi offre la possibilità di trascorrere una splendida serata in pieno clima spagnolo con allestimenti e cene a tema, così come il dress code. Non fatevelo raccontare.

Info e prenotazioni al 333 684 6496 (Carlotta).

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE – CENA BENDATA

[Ristorante dalle 20:00]

A porta del Foro arriva un format tutto nuovo e letteralmente “da scoprire”.

Chi avrà il coraggio di cimentarsi in una cena con menu al buio? E chi sarà in grado di indovinare più portate? Non vi resta che prenotare per scoprirlo.

Info e prenotazioni al 393 011 4220 (Giulia) e 346 416 8080 (Sofia).

VENERDI’ 3 SETTEMBRE – PROVA GENERALE

[Ristorante dalle 20:00]

La Giostra è sempre più vicina, ma stasera è il momento di dare tutto il nostro supporto a Francesco e Roberto. Facciamo vedere a tutti quanto è grande il cuore giallo cremisi.

SABATO 4 SETTEMBRE – CENA PROPIZIATORIA (Via San Lorentino)

[Aperitivo dalle 19:45 – Cena dalle 20:30]

La Cena Propiziatoria resta in via San Lorentino, location suggestiva e molto apprezzata da tutti i quartieristi. Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente in sede durante le serate della “Settimana del Quartierista” o telefonando al numero 340 912 3721 (Mirko) e al 349 011 6134 (Jessica, per il Comitato Giovanile).

DOMENICA 5 SETTEMBRE – GIOSTRA DEL SARACINO

Il grande giorno è arrivato. Non serve descrizione in questi casi, semplicemente mettiamocela tutta per supportare i nostri ragazzi. Cuore e grinta come solo le chimere sanno fare.