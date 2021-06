La Viking Montecatini espugna di slancio il Palasport Estra

Seconda sconfitta consecutiva per l’Amen Scuola Basket Arezzo che al Palasport Estra si deve inchinare alla sostanza ed alla qualità della Viking Montecatini.

Fuori capitan Castelli per Arezzo e Tommei per i termali che fin dalle prime battute di gioco mettono in campo maggiore energia rispetto al quintetto aretino. Zampa piazza subito una schiacciata che fa capire la determinazione della squadra ospite che dopo cinque minuti di gioco è avanti 14-5. Nel primo quarto l’Amen litiga con il canestro e racimola solo 12 punti contro i 23 avversari.

Ad inizio secondo quarto la squadra di coach Cardelli allunga ulteriormente toccando il +16 (38-22), coach Evangelisti ruota tutti gli uomini a propri a disposizione ma non riesce a trovare le giuste trame offensive. Solo poco prima dell’intervallo Tenev segna tre triple consecutive ma dall’altra parte la Viking ha già in doppia cifra Romano, Marengo ed Ingrosso. All’intervallo il tabellone recita un eloquente 42-27 che al rientro dagli spogliatoi diventa 48-29 con il massimo vantaggio ospite sul +19.

La SBA abbozza una reazione con alcune azioni difensive che lasciano sperare in un qualcosa di diverso per il finale di gara. Infatti dopo il 61-50 del 30′, l’Amen prova la rimonta arrivando fino al -6 (64-70), ma qui viene fuori l’esperienza e la concentrazione di Montecatini che amministra con autorità incrementando di nuovo il vantaggio e chiudendo la contesa sul meritato 84-67 finale.

Dopo questo turno infrasettimanale l’Amen avrà poco tempo per rifiatare prima di tornare in campo nella sfida in trasferta con Valdisieve in uno scontro diretto in programma sabato sera alle ore 20.30 in terra fiorentina.

Amen Scuola Basket Arezzo – Viking Montecatiniterme Basketball 67-84

Parziali: 12-23; 27-42; 50-61

Amen: Calzini Stefano 3, Marcantoni ne, Ghini 3, Cutini 13, Cresti ne, Rossi 16, Tenev 11, Calzini Marco ne, Pipiska 15, Castelli ne, Giommetti 2, Provenzal 4. All. Evangelisti Ass. Roggi

Viking: Giuliani ne, Ingrosso 9, MArengo 22, Meini 8, Zampa 13, Pellegrini, Martini, Romano 21, Cei, Manetti 11, Tommei ne, Ghiarè ne. All. Cardelli Ass. Rastelli