L’Alga Atletica Arezzo verso la ripartenza: ecco le date e i tecnici

AREZZO – Tutto pronto per la nuova stagione dell’Alga Atletica Arezzo. La società aretina presenta le date della ripartenza e i nomi dei tecnici che seguiranno la crescita degli atleti nati a partire dal 2018, gettando così le basi per vivere un nuovo anno di gare e di allenamenti di una ricca disciplina che spazia tra corse, lanci e salti. La preparazione sarà ospitata dalle piste dello stadio di atletica “Tenti” di Arezzo e, all’aperto e con esercizi individuali, è stata riorganizzata nel rispetto delle misure per la prevenzione dal Covid19.

Una delle date più importanti segnate sul calendario è lunedì 13 settembre quando ripartirà la scuola di atletica leggera per i più piccoli dei Pulcini nati nel biennio 2017-2018 e degli Esordienti nati tra il 2011 e il 2016, con un’attività di avviamento allo sport e di miglioramento delle abilità motorie che sarà curata da Elisa Boncompagni, Filippo Ballotti, Arianna Mirelli, Barbara Perez e Giulia Sadocchi. Ogni nuovo allievo potrà vivere una settimana di prova gratuita che permetterà di conoscere l’attività e di muovere i primi passi in pista, con l’unico requisito richiesto che è il possesso del certificato di idoneità ludico-motoria (per i Pulcini) e del certificato di idoneità sportiva non agonistica (per i nati dal 2016). Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria al 380/79.10.391.

L’avvio della scuola sarà anticipato dal ritorno in pista degli atleti agonisti dell’Alga Atletica Arezzo che già dal mese di agosto riprenderanno la preparazione in vista delle gare regionali e nazionali in programma nella seconda parte del 2021, con il calendario che sarà aperto sabato 4 e domenica 5 settembre a Siena dal Meeting Assoluto valido per l’assegnazione dei titoli toscani Juniores. Gli allenamenti della squadra degli Allievi nati nel biennio 2005-2006 scatteranno già da lunedì 23 agosto con il coordinamento di Fabrizia Malatesti e di Walter Ratano che, insieme a Elisa Rondoni, si occuperanno anche dei Cadetti del 2007-2008 che si ritroveranno da martedì 31 agosto. Nel frattempo, lo stadio “Tenti” ospiterà il rientro dei Ragazzi del 2009-2010 che torneranno a divertirsi con l’atletica da lunedì 30 agosto insieme ai tecnici Mauro Melis, Gloria Sadocchi e Marco Rosadini.

Lo staff tecnico dell’Alga Atletica Arezzo sarà poi completato dall’esperienza degli allenatori specialisti delle singole discipline: gli ostacoli e la velocità saranno seguiti da Roberto Coleschi insieme a Gloria Sadocchi, i salti da Paolo Tenti e da Marcello Sadocchi, e i lanci da Fabio Forzoni. «La ripresa dell’attività è accompagnata da un particolare entusiasmo – commenta il presidente Stefano Arniani. – Innanzitutto le Olimpiadi di Tokyo hanno evidenziato il valore del movimento italiano dell’atletica e hanno regalato gioie senza precedenti, poi stiamo per vivere la soddisfazione di accogliere i nuovi bambini della scuola di atletica e, infine, abbiamo la serenità di poter offrire uno sport con caratteristiche tali da permetterne la pratica in sicurezza, senza interruzioni e nel rispetto delle misure anti-Covid».