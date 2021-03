L’Amen SBA non si sblocca e va ko a San Giovanni 71-66

Synergy Basket Valdarno – Amen Scuola Basket Arezzo 71-66

Parziali: 16-14; 34-37; 57-49

Synergy: Buldo 5, Resti T. ne, Veselinovic 18, Ferrari 6, Marchionni, Miranovic 3, Resti S. 5, Prosperi 2, Brandini 20, Innocenti 12, Ceccherini ne. All. Caimi

Amen: Calzini 3, Ghini 9, Cutini 17, Marroni, Rossi 13, Tenev 11, Pipiska 4, Castelli, Giommetti 2, Provenzal 7. All. Milli

Non riesce a conquistare la prima vittoria del campionato l’Amen Scuola Basket Arezzo che chiude il trittico di gare ravvicinate di questa settimana perdendo sul parquet della Synergy Valdarno.

Gara equilibrata fin dalle battute iniziali, dove la SBA riesce a rimanere in scia agli avversari nonostante una partenza con percentuali realizzative non eccezionali. In difesa però l’Amen concede poco e dopo aver chiuso sotto 16-14 alla prima sirena opera il sorpasso a metà del secondo quarto. Gli aretini realizzano 18 punti in cinque minuti ribaltando il punteggio che all’intervallo vede la squadra di coach Milli avanti 37-34.

A decidere la partita è però la determinazione con cui i padroni di casa approcciano il terzo quarto, tre triple consecutive ed un parziale di 13-4 danno fiducia ai padroni di casa. L’Amen all’ultimo mini intervallo è sotto 57-49 dopo essere andata anche a -11, il tentativo di rimonta aretino viene frenato dai tanti errori dalla lunetta che alla fine saranno ben 14 e peseranno come un macigno sull’esito della gara.

La Synergy infatti tiene duro e non permette all’Amen di rientrare conquistando così la seconda vittoria in campionato che la lancia al secondo posto. Per l’Amen invece nuovo passo falso e zero punti in classifica.

Sabato al Palasport Estra arriverà la Webkorner Sici Montevarchi per chiudere il girone di andata di questo mini girone di prima fase che ha regalato poche soddisfazioni ai colori amaranto.