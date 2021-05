L’Amen Scuola Basket Arezzo torna al successo contro Livorno

Rialza subito la testa l’Amen Scuola Basket Arezzo che piega al Palasport Estra la capolista Toscana Food Livorno al termine di una gara combattuta e decisa nei minuti finali. Decisiva la difesa del quintetto aretino che è riuscito a limitare a soli 56 realizzati la formazione labronica.

Inizio gara in salita per la SBA che non riesce ad entrare in confidenza con il canestro, dopo cinque minuti di gioco 9-4 il vantaggio per gli ospiti. Punto su punto l’Amen ricuce il divario chiudendo il primo quarto sotto 16-15, con Pipiska già in doppia cifra con 11 punti. Anche nel secondo quarto le percentuali delle due squadre rimangono molto basse ed il punteggio rimane basso, Malfatti lavora bene nel pitturato arrivando all’intervallo lungo a quota 10 punti tenendo la Toscana Food avanti 31-29.

Al rientro in campo si alza il ritmo della gara, finalmente arrivano i primi canestri da fuori e le due squadre provano a correre (43-41 al 25′). Negli ultimi minuti del terzo quarto però arrivano tanti errori da entrambe le parti con le difese che non concedevano spazio agli attacchi ed il tabellone che indicava 45-44 per Arezzo al 30′. Lo strappo decisivo arriva nella parte iniziale dell’ultimo quarto, l’Amen viene infiammata dai canestri di Rossi e Cutini, la difesa continua ad essere aggressiva e molto concentrata così arriva il break.

A 5 minuti dalla fine gli amaranto toccano la doppia cifra di vantaggio (57-47), Livorno prova a reagire tornando a -5 ma la SBA non vuole lasciarsi sfuggire la vittoria e grazie a due difese convincenti consecutive mantiene il vantaggio. Negli ultimi secondi la SBA riesce ad amministrare con attenzione contro i volenterosi giovani livornesi che comunque non mollano fino all’ultimo pallone, il punteggio finale di 66-56 premia la squadra di coach Evangelisti che nonostante l’assenza di coach Castelli conquista altri due punti che la proiettano in testa alla classifica della seconda fase.

Nel prossimo turno ancora un derby in trasferta per l’Amen che per scherzo del calendario dopo la Synergy affronterà anche la Fides Montevarchi fuori casa, appuntamento Sabato 29 Maggio alle ore 18 al PalaMatteotti.

Amen Scuola Basket Arezzo-Toscana Food Don Bosco Livorno 66-56

Parziali: 15-16; 29-31; 45-44

Amen: Calzini, Marcantoni, Ghini 1, Cutini 15, Rossi 20, Tenev, Calzini, Pipiska 21, Cavina, Castelli ne, Giommetti 6, Provenzal 3. All. Evangelisti Ass. Roggi

Toscana Food: Mezzacapo 2, Carlotti, Maniaci ne, Ense 2, Paoli F. 8, Kuuba 8, Mazzantini 13, Vespasiani ne, Malfatti 12, Fantoni 7, Paoli M. 4. All. Aprea, Ass. Ricci