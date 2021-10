L’Amen si sblocca anche in casa battendo Livorno

Successo prezioso dell’Amen Scuola Basket Arezzo che piega un mai domo Toscana Food Livorno al termine di una gara combattuta. Gli amaranto si presentano privi di Ghini, ma sopperiscono a questa assenza con una partenza decisa, la SBA tiene il ritmo alto e chiude il primo quarto con ben 27 punti realizzati contro i 18 degli ospiti con un Brandini particolarmente ispiratoa guidare l’attacco aretino.

Il merito del Don Bosco è comunque quello di rimanere sempre dentro la partita così quando le percentuali al tiro di Arezzo si abbassano, il quintetto di coach Ricci accorcia le distanze arrivando all’intervallo sotto 40-32. Nel terzo quarto l’Amen non riesce a concretizzare le opportunità create, Mori trascina la propria squadra alla rimonta con 11 punti in soli 10 minuti con una tripla sulla sirena finale del terzo quarto che fissa il punteggio sul 53-51. Nell’ultimo parziale la SBA apre con due importanti triple di Ndaw che scavano un piccolo solco tra le due squadre, le difficoltà realizzative di entrambe le squadre bloccano il punteggio che vede Arezzo mantenere 4-5 lunghezze di vantaggio.

A chiudere la gara sono i 5 punti in fila di Rossi che tagliano le gambe ai volenterosi livornesi che non riescono a replicare ai canestri amaranto. Alla fine il divario tra le due squadre arriva alla doppia cifra con l’Amen che chiude 72-62 conquistando due punti preziosi che sbloccano il bottino casalingo della squadra di coach Evangelisti. Migliori realizzatori della serata la coppia Brandini-Rossi che ha guidato l’attacco aretino in questa positiva serata. Domenica prossima per la quinta giornata di andata il quintetto aretino sarà di scena sul difficile campo della Virtus Siena una delle candidate ai primi posti finali del campionato.

Amen Scuola Basket Arezzo-Toscana Food Don Bosco Livorno 72-62

Parziali: 27-18; 40-32; 53-51

Amen: Brandini 19, Cutini 8, Maghelli, Rossi 15, Cresti 8, Calzini, Ndaw 11, Cavina ne, Castelli, Giommetti 4, Provenzal 7. All. Evangelisti