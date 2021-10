Lapo Verniani ha discusso la sua tesi di laurea sul Parco dello Sport di Cavriglia

Questa mattina Lapo Verniani, studente dell’Universita degli Studi di Siena presso il Department of Business and Law School of Economics and management e cittadino di San Giovanni Valdarno, ha discusso brillantemente la sua tesi di laurea magistrale sul progetto del Parco dello Sport che Human Company realizzerà in località Bellosguardo nel Comune di Cavriglia con 110/110 e lode.

“Un orgoglio ed una bella emozione per me e per la mia Amministrazione Comunale” Questo il commento del Sindaco di Cavriglia Leonardo degl’Innocenti o Sanni ”Poter assistere alla discussione della tesi in Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno.

Quella di Lapo, dal titolo “Family Businesses and Sport Tourism “The Human Company Case and the Project of Cavriglia Village”, è infatti la prima tesi di laurea che racconta e analizza il progetto di realizzazione del Parco dello Sport che fin dal 2018 abbiamo pensato di creare in questa parte di territorio di Cavriglia e del Valdarno che negli ultimi decenni ha assistito a numerosi cambiamenti e trasformazioni e che nei prossimi anni potrà dare enormi opportunità di crescita, sviluppo, lavoro e benessere non solo al nostro Comune ma a tutta la vallata.

Il fatto che uno studente universitario si sia interessato approfonditamente a questo progetto per elaborare la propria tesi è un chiaro ed evidente segno di quanto la tematica sia di fortissimo interesse per dare un chiaro segnale di svolta economica e sociale al nostro territorio.

Noi continuiamo a lavorare alacremente alla progettazione dell’opera, intanto le nostre più sentite congratulazioni a Lapo che ha saputo elaborare un lavoro davvero puntuale, preciso e illuminante.”