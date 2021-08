L’Arezzo si aggiudica il memorial Lenza Palma

L’Arezzo, vincendo 6-3 contro la Lupa Frascati, si aggiudica il memorial Lenza Palma. Migliore in campo, votato dal pubblico, il portiere della formazione laziale Iali.

Ecco le formazioni, i marcatori e le fasi salienti della partita:

87′ GOL AREZZO: cross di Mancino per Sparacello che prima si vede murare da Santi, ma poi è il più lesto a ribadire in rete.

82′ GOL AREZZO: Memushi fa tutto da solo, entra in area, salta due avversari e allunga di nuovo per il Cavallino.

80′ GOL LUPA FRASCATI: Hrustic in area si gira al volo e batte Paci accorciando le distanze.

77′ GOL AREZZO: Mancino recupera palla sulla trequarti, parte palla al piede, entra in area e batte Santi per il 4-1.

70′ – Pinna salva quasi sulla linea.

68′ GOL AREZZO: Ramon Muzzi con un tiro dal limite, deviato da un difensore, sigla la terza rete per l’Arezzo.

66′ GOL LUPA FRASCATI: Sebastiani scatta sul filo del fuorigioco e batte Colombo.

55′ GOL AREZZO: Strambelli trasforma il penalty.

54′ RIGORE PER L’AREZZO: fallo di mano in area di Montella.

47′ GOL AREZZO: Cutolo riceve palla, entra in area e pareggia.

46′ – Inizia la ripresa.

45′ + 1′ – Termina qui il primo tempo di Arezzo-Lupa Frascati.

45′ – Doppio intervento decisivo di Iali che prima dice di no a Strambelli e subito dopo a Foggia sulla respinta.

42′ – Marchetti per Biondi che di testa trova la risposta di Iali.

36′ – Palo di Strambelli dal vertice destro dell’area di rigore.

32′ – Mastino di prova con il destro, blocca Iali.

28′ – Insiste l’Arezzo al limite dell’area, Mastino viene murato al momento del tiro.

26′ – Aliperta verticalizza per Foggia, Iali manda in angolo.

24′ – Punizione di Strambelli dal limite, palla a lato.

20′ – Nohman al tiro dal limite, blocca Colombo a terra.

8′ GOL LUPA FRASCATI: cross di Ferraro, colpo di testa di Nohman per il vantaggio ospite.

6′ – Lancio di Cutolo per Foggia che al momento del tiro viene fermato in angolo.

1′ – Via alla partita. Arezzo in maglia nera, Lupa Frascati in completo bianco.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo (30′ st 12 Paci); 23 Campaner (1′ st 21 Ruggeri; 30′ st 25 Memushi), 2 Biondi (1′ st 6 Lomasto), 5 Marchetti (1′ st 19 Pinna), 3 Mastino (13′ st 14 Nobile); 4 Panatti (1′ st 13 Apolloni), 8 Aliperta (26′ st 17 Tordella), 26 Marras D. (1′ st 16 Evangelista); 7 Strambelli (26′ st 20 Mancino); 10 Cutolo (13′ st 24 Muzzi R.), 9 Foggia (1′ st 11 Sparacello).

A disposizione: 12 Paci, 22 Fraraccio.

Allenatore: Marco Mariotti.

LUPA FRASCATI (4-3-3): 13 Iali (1′ st 1 Santi); 2 Ferraro, 5 Costantini (5′ st 9 Sebastiani), 21 Montella, 27 Molinari (20′ st 3 Villa); 8 Panella, 6 Citro (5′ st 10 De Vita), 29 Schiena (19′ st 17 Negro); 7 Pagliaroli (5′ st 14 Hrustic), 24 Nohman (5′ st 18 Paolelli; 42′ st 4 D’Acunzo), 11 Muzzi N. (5′ st 25 Pallocca)

A disposizione: 15 Amici, 26 Antonucci.

Allenatore: Federico Pace.

RETI: pt 8′ Nohman; st 2′ Cutolo, 10′ Strambelli rig., 21′ Sebastiani, 23′ Muzzi R., 32′ Mancino, 35′ Hrustic, 37′ Memushi, 42′ Sparacello.