L’Arezzo torna ai tre punti: vittoria in rimonta contro la Pro Livorno Sorgenti (2-1)

La dodicesima giornata di campionato, quella che sarà inizio alla settimana con il turno infrasettimanale, si è aperta con la Pro Livorno Sorgenti come avversario al Comunale.

90′ + 4′ – L’Arezzo torna al successo superando 2-1 in rimonta la Pro Livorno Sorgenti.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – Entra Cutolo per Foggia.

85′ – Percussione di Muzzi che va al tiro dal limite, palla che esce a lato.

75′ – Esce Strambelli (problemi fisici) entra Muzzi.

69′ – Esce Campaner per Mastino.

64′ GOL AREZZO: bolide imparabile di Pizzutelli dal limite ed è raddoppio Arezzo.

55′ – Cross di Strambelli, Foggia la gira di testa con il pallone che esce a lato.

54′ GOL AREZZO: cross di Strambelli, Calderini in mezzo a due devia quanto basta per pareggiare.

51′ – Punizione di Strambelli, Lomasto tocca in mezzo ma non ci arriva nessuna per deviare in porta.

47′ – Pro Livorno pericolosa con Camarlinghi, Ruggeri manda sul fondo il traversone dell’avversario.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ – Niente recupero. Squadre negli spogliatoi con l’Arezzo sotto di un gol.

44′ – Pro Livorno pericolosa sugli sviluppi di una punizione. L’Arezzo si salva in angolo.

40′ – L’Arezzo conquista cinque angoli (otto in totale fin qui) in pochi minuti.

38′ – Punizione di Strambelli, Lomasto devia ma Blundo fa buona guardia con l’arbitro che però ferma tutto a causa di un fuorigioco.

32′ – Palla filtrante di Calderini, Marchi con il tacco conquista il corner.

28′ – Cross di Strambelli, Calderini sbilanciato da un avversario non colpisce come vorrebbe.

22′ – Arezzo che punta sul fraseggio senza trovare sbocchi per il tiro, Pro Livorno che gioca tutto sulle ripartenze. Fin qui nessuna occasione degna di nota fatta eccezione per il penalty.

16′ – Strambelli fa tutto da solo ma al momento del tiro viene murato.

15′ – Foggia addomestica in area un pallone per Marras che perde il tempo per il tiro.

7′ – Strambelli ostacolato in area, l’Arezzo chiede il penalty per l’arbitro è tutto regolare.

5′ GOL PRO LIVORNO SORGENTI: Camarlinghi dal dischetto non sbaglia.

4′ RIGORE: Camarlinghi cade in area trattenuto da Biondi. Rigore per la Pro Livorno Sorgenti.

1′ – Inizia l’incontro. Confermati gli schieramenti.

AREZZO (4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner (24′ st 3 Mastino), 15 Lomasto, 2 Biondi, 21 Ruggeri; 26 Marchi (47′ st 16 Sicurella), 95 Pizzutelli, 31 Marras D.; 7 Strambelli (30′ st 24 Muzzi), 9 Foggia (43′ st 10 Cutolo), 18 Calderini.

A disposizione: 12 Commisso, 6 Pisanu, 19 Pinna, 44 Memushi, 80 Tordella.

Allenatore: Andrea Sussi.

PRO LIVORNO SORGENTI (3-5-2): 1 Blundo; 4 Salemmo (27′ st 17 Filippi), 6 Videtta, 5 Cavalli; 2 Solimano, 7 Bardini (39′ st 16 Turini), 11 Tartaglione (27′ st 18 Bachini), 8 Costanzo, 3 Bertelli; 10 Camarlinghi, 9 Baracchini (43′ st 20 Canessa).

A disposizione: 12 Rossi, 13 Samba, 14 Figoli, 15 Lotti, 19 Matteoli.

Allenatore: Paolo Stringara.

ARBITRO: Fabio Franzò di Siracusa (Massimiliano Cirillo di Roma 1 – Davide Lanzellotto di Roma 2).

RETI: pt 5′ Camarlinghi rig.; st 9′ Calderini, 19′ Pizzutelli.

Note – Spettatori: 900 circa. Recupero: 0′ + 4′. Angoli: 8-7. Ammoniti: pt 23′ Campaner; st 9′ Bardini, 12′ Lomasto, 38′ Costanzo, 44′ Calderini, 44′ Bertelli.