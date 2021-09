L’arte incontra la natura nel reading “Ogni albero è una poesia”

RAGGIOLO (AR) – Una passeggiata nel bosco di Raggiolo arricchita da una performance teatrale. La rassegna “Raggiolo Estate 2021” riparte alle 16.30 di domenica 12 settembre con il progetto “Ogni albero è una poesia” che, promosso dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con l’associazione culturale Noidellescarpediverse, permetterà di vivere un’innovativa esperienza dove l’arte è vissuta in stretto collegamento con il verde.

L’iniziativa, a partecipazione gratuita nel rispetto delle misure anti-Covid, sarà scandita da una camminata che accompagnerà dai vicoli del borgo casentinese fino ai boschi circostanti con castagni e torrenti, dove gli spettatori potranno assistere ad un reading con le parole e le poesie tratte da grandi autori del passato e dedicate agli elementi della natura.

I protagonisti della performance saranno gli allievi di un laboratorio poetico tenuto dall’attore e autore Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse, in programma a Raggiolo a partire dalla mattina alle 10.00.

I partecipanti a questo momento di formazione artistica saranno accompagnati in un percorso di scoperta e di approfondimento delle tecniche teatrali della lettura ad alta voce che terminerà con un lavoro di interpretazione e di personalizzazione dei testi che verranno poi messi in scena nel bosco. Questo laboratorio conoscerà anche un momento esperienziale in mezzo alla natura per creare una simbiosi tra l’opera poetica e l’ambiente circostante, preparando così nel migliore dei modi lo spettacolo aperto al pubblico delle 16.30.

«“Ogni albero è una poesia” – spiega Boncompagni, – propone un innovativo format per vivere l’arte a stretto contatto con la natura. Il laboratorio mattutino troverà compimento nella realizzazione di uno spettacolo direttamente in mezzo al bosco, a cui il pubblico potrà partecipare dopo una breve passeggiata. Questo scenario naturale e le parole di grandi autori del passato rappresenteranno un’occasione per vivere in modo inedito la quiete di un borgo dal raro fascino quale Raggiolo».