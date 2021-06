L’Asl Toscana sud est amplia l’offerta degli open day Pfizer solo per gli over 60 residenti nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena nel fine settimana

Si amplia nel fine settimana l’offerta degli open day con Pfizer dell’Asl Toscana sud est, riservata ai cittadini ultrasessantenni residenti nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena. Si tratta in gran parte di nuovi appuntamenti rispetto a ciò che era già stato annunciato per le giornate di sabato e domenica. L’obiettivo è sfruttare tutte le dosi ancora disponibili per vaccinare nel più breve tempo possibile le fasce di età più avanzate, in parallelo con l’ampliamento delle categorie che possono accedere alla prenotazione, come indicato dalla Regione in base alle disposizioni nazionali.

“Ampliamo l’iniziativa con Pfizer – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – perché c’è ancora bisogno di incentivare la vaccinazione degli ultra sessantenni. In parallelo con la progressiva apertura nei prossimi giorni a tutti i cittadini che possono accedere alla vaccinazione, compiamo quindi un altro sforzo per allestire sedute con Pfizer dedicate solo alle persone con oltre 60 anni”.

Agli open day del fine settimana con Pfizer potranno accedere anche persone ultrasessantenni, residenti nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena, che si sono già prenotate in una data successiva. In caso di somministrazione del vaccino, la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata.

Ecco la nuova programmazione per gli open day con Pfizer nel fine settimana.

Provincia di Arezzo

Sabato 5 giugno

Arezzo – Centro affari: 300 dosi (20-23)

Domenica 6 giugno

Cortona – Scuola Berrettini-Pancrazi: 200 dosi (8-14)

Montevarchi – Distretto: 100 dosi (14-20)

Provincia di Grosseto

Sabato 5 giugno

Follonica – Fonderia: 100 dosi (20-23)

Domenica 6 giugno

Castel del Piano – Kronos: 200 dosi (14-20)

Grosseto – Multisala: 200 dosi (20-23)

Provincia di Siena

Sabato 5 giugno

Montepulciano – Centro polivalente: 100 dosi (20-23)

Poggibonsi – Palasport Bernino: 100 dosi (20-23)

Siena – PalaGiannelli: 200 dosi (20-23)

Domenica 6 giugno

Abbadia San Salvatore: 200 dosi (8-14)

Monteroni d’Arbia: 200 dosi (14-20)

Monteroni d’Arbia: 100 dosi (20-23)