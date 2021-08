L’Assessore Chierici: “date diverse per lo smontaggio ma intervento inevitabile”

“Siamo consapevoli dell’essenzialità del servizio che le farmacie svolgono in questo periodo, per questo abbiamo lavorato ad una soluzione che risponda alle esigenze sanitarie di cittadini e turisti, rispettando al contempo le norme di sicurezza stabilite in sede di Cposp per i giorni della Giostra e per il percorso del corteggio storico.

Le date dello smontaggio dei gazebo, e di conseguenza la sospensione del servizio di screening delle quattro farmacie di Corso Italia, sono state quindi ridefinite singolarmente e in maniera puntuale in considerazione dei posizionamenti delle strutture e delle momentanee diverse necessità. Il tutto cercando di limitare al massimo i disagi per gli esercizi sanitari interessati e di permettere loro di soddisfare il più possibile le richieste di effettuazione di tamponi e test sierologici, consentendo di garantire comunque fino al 4 settembre una pur parziale copertura del servizio nella zona interessata”.

L’assessore alle attività produttive Simone Chierici mette un punto sulla richiesta di Federfarma di prorogare al 3 settembre, per tutte le farmacie di Corso Italia, la data di smontaggio dei gazebo. “Esistono motivazioni oggettivamente insuperabili che non consentono di uniformare questa data – continua l’assessore – ma rimane comunque la possibilità di concordare alternative anche con la Asl”, conferma.

Nel dettaglio, queste le date delle sospensioni del servizio. La Farmacia del Corso è la sola il cui spazio-gazebo dovrà essere reso disponibile nei giorni compresi tra il 29 agosto e il 5 settembre essendo area sede di posteggio fuori mercato con concessione decennale; per la Farmacia Centrale, il gazebo dovrà essere smontato solo il giorno 5 settembre; per la Farmacia Merelli, la struttura dovrà essere rimossa nei giorni 3, in virtù anche qui di concessione decennale, e 5 per il corteo della Giostra. Nessun problema, infine, per il gazebo di piazza S. Jacopo la cui concessione è scaduta ed in fase di rinnovo.