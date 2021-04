L’associazione “Casentino 2030” organizza una serie di incontri on line con esperti di tutta Italia: uno spazio per discutere, riflettere e progettare il futuro del Casentino e dei suoi abitanti

“Noi amiamo e viviamo la comunità e il territorio di Pratovecchio Stia. Amiamo e viviamo il Casentino. Vogliamo che siano luoghi dove sia possibile e piacevole vivere, far crescere i nostri figli e invecchiare; dove anche coloro che adesso sono giovani possano vivere, far crescere i loro figli e invecchiare. Vogliamo che siano luoghi piacevoli da visitare e da amare per la bellezza che contengono.

Vogliamo una comunità solidale ed accogliente. Un territorio curato e naturale; antico e moderno; isolato e connesso. Vogliamo servizi che facilitino la nostra vita e quella di chi verrà dopo di noi e che rendano piacevole visitare le nostre comunità e il nostro territorio. Vogliamo che chi ci viene a trovare possa apprezzare le persone, i luoghi e lo spirito che li pervade e possa conservare ricordi che lo spingano a tornare.

Vogliamo creare un gruppo che inizi un percorso per realizzare questi nostri desideri.” Queste in sintesi le parole con cui si presenta l’associazione “Casentino 2030”, nata a Pratovecchio Stia nel periodo della pandemia ma che, nonostante ciò, non vuol rinunciare a creare uno spazio per discutere, riflettere e progettare il futuro del Casentino e dei suoi abitanti.

Nell’ambito del lavoro che l’associazione si è proposta, è stata organizzata anche una serie di incontri per “guardare il futuro”, i cosidetti “Incontri del lunedì – Immaginare Casentino”, un webinar aperto a tutti in diretta Facebook su Casentino 2030, pensati per condividere esperienze, insegnamenti, riflessioni e buone pratiche al fine di identificare per il nostro territorio una nuova visione di sviluppo sostenibile, economico, sociale e culturale. Nei mesi scorsi di febbraio e marzo, sono stati organizzati incontri con Luca Santini, presidente dell’Ente Parco Foreste Casentinesi, Denise Vangelisti e Giovanni Basagni, due noti imprenditori della nostra valle che fanno parte dell’Associazione Prospettiva Casentino, Luca D’Angelo, direttore APT Dolomiti Paganella e Luca Martinelli, giornalista, autore del libro “L’Italia è bella dentro” dedicato alle aree interne del nostro Paese.

Sono in programma per i prossimi mesi gli incontri con Andrea Speranzoni, avvocato penalista Foro Bologna, parte civile nei principali processi italiani per crimini nazifascisti (13 aprile), Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica e accademico dei Lincei (19 aprile), Luca Mercalli, meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico noto al pubblico italiano per la sua partecipazione alla trasmissione “Che tempo che fa” (10 maggio), Elly Schleim, vicepresidente della Regione Emilia Romagna e Assessore al contrasto, alle disuguaglianze e transizione ecologica (24 maggio).

Gli incontri si tengono alle ore 21.00 e chiunque volesse partecipare è benvenuto: basta collegarsi alla pagina fb di “Casentino 2030”

( https://www.facebook.com/Casentino2030 ),

pagina sulla quale si possono trovare anche tutte le altre informazioni relative alle attività dell’associazione.