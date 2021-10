Lavori in corso ad Arezzo: modifiche alla sosta e alla circolazione

Modifiche a traffico e sosta a partire dal 24 ottobre per lavori. Fino al 1° novembre, temporanea istituzione del divieto di sosta in ambo i lati di Via Vespucci, nel tratto che va dall’intersezione con via Doria e l’accesso al parco del Colle del Pionta e nell’area parcheggio posta all’intersezione tra via Vespucci e via Doria con orario continuato dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Negli stessi giorni e con lo stesso orario sempre in via Vespucci, nel tratto che va dall’intersezione con via Kennedy/via del Trionfo a quella con via Doria -con direttrice via Doria-, temporanea istituzione del senso unico provvisorio; nel tratto invece che va dall’intersezione con via Kennedy/via del Trionfo fino all’accesso al parco del Colle del Pionta, restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Sempre a partire dal 24 ottobre e fino al 15 novembre, in via Marco Polo, nel tratto che va dall’intersezione con via A. dal Mosto a quella con via Vespucci, è istituito temporaneamente il divieto di transito a tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, con orario continuato dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Negli stessi giorni e nello stesso orario in ambo i lati nei marciapiedi dello stesso tratto di viabilità di via Marco Polo che va dall’intersezione con via A. dal Mosto e via Vespucci, temporanea istituzione del divieto di transito pedonale, e nel tratto dal civico 49 all’intersezione con via Vespucci, temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga. Dallo stesso civico 49 all’intersezione con via A. dal Mosto, restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori. Il transito veicolare e pedonale per il raggiungimento di via Vespucci sarà garantito percorrendo via A. dal Mosto. Per tutta la durata dei lavori è comunque garantito il traffico pedonale e l’accesso alle proprietà laterali fino alla zona interessata dai lavori.

Da lunedì 25 ottobre fino al 17 novembre, è istituito il senso unico alternato di circolazione in via Pescaiola, nel tratto che va dal sottopasso stradale con la S.S. 679 raccordo autostradale Arezzo-Battifolle al civico n. 9, con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30 con obbligo del ripristino del regolare transito in piena sicurezza dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo e nei giorni festivi.