Lavori nei centri socio sanitari di Faella e Pian di Scò

Stanno per aprire i cantieri per l’adeguamento dei centri socio sanitari di Faella e Pian di Scò. I locali sono di proprietà dell’Amministrazione comunale che si farà quindi carico degli imminenti lavori. Gli immobili sono quelli in via dell’Asilo 3 a Faella e in via Roma 76 a Piandiscò. Sarà necessario chiudere i due centri per un breve periodo: Faella dal 29 marzo al 16 aprile e Piandiscò dal 19 al 30 aprile.

“Scusandoci con i cittadini per il disagio che questi giorni di lavoro comporteranno per le famiglie, siamo particolarmente lieti – afferma il Sindaco Enzo Cacioli, richiamando i diritti fondamentali della persona alla salute e all’uguaglianza – di poter offrire alla popolazione, con questo adeguamento normativo, servizi piú efficienti e ambienti piú gradevoli e confortevoli”.

I servizi ai cittadini saranno comunque egualmente garantiti nel periodo dei lavori .Il Punto prelievi e il CUP della Casa della Salute di Castelfranco ospiterà tutte le attività previste negli stessi orari nei due centri nei giorni delle loro chiusure. I Medici di Medicina Generale sposteranno temporaneamente l’ambulatorio presso la Casa della Salute di Castelfranco. Per accedere all’ambulatorio, i cittadini dovranno telefonare alla Segreteria della Casa della salute (055-9106792 e 055-9106767) per un appuntamento con il proprio medico.