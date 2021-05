Lavori stradali da lunedì 10 maggio

Modifiche al traffico e alla sosta da lunedì 10 maggio in corrispondenza di alcuni lavori stradali: fino a giovedì 27 maggio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso lungo la S.R. 71 Umbro Casentinese nel tratto che va dal km 151+600 al km 151+750 in località Case Nuove di Ceciliano.

Fino a venerdì 14 maggio divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Monte Bianco dal civico 5 per una lunghezza complessiva di 20 metri e restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza dei lavori. Orario 8,30 – 17,30.

Fino a venerdì 21 maggio senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Bruno Buozzi dal civico 2 all’intersezione con via dei Palagi. Orario 8,30 – 17,30.

Da mercoledì 12 a venerdì 28 maggio senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso nel tratto che va dal civico 303 alla Chiassa Superiore al civico 36 di Tregozzano. Orario 8,30 – 19,30.