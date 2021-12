Lavori stradali da lunedì 6 dicembre: la sostituzione di una condotta idrica comporterà fino a venerdì 10 dicembre i divieti di transito e di sosta per tutti i veicoli in via Boccioni con orario 8,30 – 17,30.

L’implementazione della video-sorveglianza nel quartiere di Saione determinerà fino a venerdì 17 dicembre con orario 8,30 – 17,30 il divieto di sosta con rimozione in via Masaccio nel tratto che va dal civico 8 al civico 46 e in via Trasimeno dal civico 31/E al civico 73.

I lavori agli impianti di illuminazione saranno nei giorni di lunedì 6 e martedì 7. In via Nazario Sauro si esauriranno alle 12 del 6 stesso con divieti di transito e di sosta. La strada sarà percorribile soltanto per i residenti e per raggiungere le attività economiche con accesso e uscita da via Montegrappa. In via Trasimeno, invece, nei due giorni suddetti 24 ore su 24, divieto di passaggio per i pedoni nel tratto di marciapiede che va dal civico 25 al civico 29 e divieto di sosta con rimozione e restringimento nell’adiacente carreggiata.

Fino a giovedì 16 dicembre: per la sostituzione degli apparecchi di illuminazione, divieto di sosta con rimozione in via Benedetto Croce con orario 8,30 – 17,30 dal passaggio a livello all’intersezione con la rotatoria che incrocia via Vico e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso; per la realizzazione di marciapiede in via Magellano divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso 24 ore su 24 dall’intersezione con via Vasco da Gama a quella con via Cook.

I lavori alla struttura del viadotto di viale Don Minzoni comporteranno giovedì 9 e venerdì 10 dicembre il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Alessandro dal Borro nel tratto posto sotto il cavalcavia stesso dalle 08,30 alle 16,30.