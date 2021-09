“Le nuove sfide per un’agricoltura sostenibile”. Workshop in presenza e webinar a Civitella

CIVITELLA – Martedì 14 settembre, alle ore 21, presso la Sala Consiliare del Comune di Civitella a Badia al Pino si terrà un incontro con i cittadini dal titolo “Le nuove sfide per un’agricoltura sostenibile”, in modalità workshop in presenza e webinar.

Sarà un interessante approfondimento sul tema dell’agricoltura sostenibile che vedrà al centro l’imprenditoria agricola, che sempre più svolge e dovrà svolgere la propria attività finalizzata a produzioni consapevoli nell’importanza di produrre alimenti sani, senza residui ed ad alto valore nutraceutico, nel rispetto dell’ambiente.

Non esiste l’agricoltura, ma “le agricolture”. La differenza è sottile ed importante perché la stessa attività svolta con sistemi diversi è interprete di salvaguardia ambientale o di distruzione dell’intero ecosistema e delle biodiversità.

Su questo tema così importante promotore dell’iniziativa, l’amministrazione del Comune di Civitella in Val di Chiana sempre attenta al proprio Territorio ed al suo sviluppo integrato vedrà relatori, dopo i saluti Istituzionali:

– la Dr.ssa Iole Baldi il cui intervento verterà sull’Olivo fra “tradizione e passione”. Riflessioni sulle problematiche che condizionano la coltura. Esperta fitoiatria, ci documenterà anche su interventi sapienti sulla difesa della coltivazione di questa pianta che rappresenta nel nostro territorio, paesaggio, cultura, tradizioni, emozioni e prodotto, l’olio di oliva EVO ad alto valore nutraceutico per il quale deve essere fatta particolare attenzione comunicativa e di consapevolizzazione.

– Prof. Stefano Loppi – Università di Siena – Dipartimento di Scienza della Vita – interverrà sul tema “Distillato di legno e Biochar”: integrazione con le politiche europee per l’agricoltura e l’ambiente”. Il Prof. Loppi con oltre 250 pubblicazioni scientifiche porterà a conoscenza gli auditori di nuovi prodotti utilizzabili in agricoltura, spiegando l’importanza del perché e quali benefici tali prodotti apportano all’ambiente.

– Francesco Barbagli – Presidente di BioEsperia – interverrà sul tema “dell’agricoltura come interprete dei fabbisogni della salute delle persone, nel rispetto della sostenibilità ambientale”. Quale contributo apporta un nuovo modo di concepire la produzione agricola, per la salvaguardia dell’ambiente nell’interesse del consumatore e come l’imprenditore agricolo possa essere il promotore della transizione ecologica contribuendo al sequestro della CO2.

L’Assessore regionale alle Politiche agroalimentari, caccia e pesca concluderà i lavori ed illustrerà gli orientamenti della politica agricola della Regione Toscana ed accoglierà i “bisogni del territorio”.

– Contributi del Pubblico – I partecipanti svolgeranno un ruolo interattivo con i relatori per spiegare i loro bisogni, difficoltà, visioni ed interessi. Questo lo potranno fare sia in presenza che in collegamento da remoto collegandosi al Link: https://us06web.zoom.us/j/89311423484