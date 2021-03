Le prossime modifiche alla circolazione e allo sosta

Lavori stradali da lunedì 8 marzo. La realizzazione di infrastrutture elettriche e telefoniche comporterà fino a martedì 9 marzo il divieto di sosta e il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso a Puglia nel tratto che va dal civico 103 al civico 108 in orario 8,30 – 17,30.

Fino a sabato 20 marzo ancora divieto di sosta e senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via dell’Acropoli dal civico 8 al civico 31/D in orario 8,30 – 17,30.

Fino a venerdì 12 marzo senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in via Fleming dall’intersezione con via Spallanzani fino all’ingresso del cantiere della nuova clinica in orario 8,30 – 17,30.

La riqualificazione urbanistica delle aree antistanti il parco del Foro Boario determinerà sempre fino a venerdì 12 marzo il divieto di passaggio per i pedoni nel tratto di marciapiede di via Alessandro dal Borro che va dal civico 28 per una lunghezza 30 metri. Orario 8,30 – 18. Nell’adiacente carreggiata, senso unico alternato di circolazione regolato esclusivamente da movieri.

Il rifacimento della segnaletica stradale in orario 7 – 20 nei giorni lunedì 8 e martedì 9 marzo comporterà il divieto di sosta con rimozione nell’area di sosta in via Caduti sul Lavoro e nell’area di sosta in via XXV Aprile adiacente al parco Pertini, individuata dai civici 7 e 11 e dal 15 al 17.

Proseguirà fino a venerdì 19 marzo l’installazione di barriere di sicurezza e dei delineatori di margine nella strada comunale di Antria nel tratto che va dal civico 75/A al civico 44/E. Sono previsti il divieto di sosta 24 ore su 24 e il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso in orario 8,30 – 18,30.