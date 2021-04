Letizia Giorgianni: “NO alle nuove regole bancarie europee, che penalizzano i cittadini e le imprese”

“Mi faccio promotrice di una petizione al Presidente del Parlamento Europeo per chiedere di sospendere le nuove regole introdotte dall’Eba che prevedono criteri più stringenti per i debiti accumulati dai titolari di un conto bancario che va in rosso”.

Lo dichiara Letizia Giorgianni, presidente dell’associazione Vittime del Salvabanche, presente stamani alla conferenza stampa indetta dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per denunciare il rischio di una vera bomba sociale che rischia di abbattersi su milioni di cittadini e imprese italiane.

“Dall’1 gennaio 2021 e’ entrata in vigore una nuova normativa europea in tema di regolamentazione bancaria sul default che rischia di impattare in maniera pesante sulla tenuta del nostro sistema economico e sociale. Con i nuovi requisiti prudenziali migliaia di famiglie e piccole imprese rischieranno di essere iscritti nel registro dei cattivi pagatori, con tutte le conseguenze che comporta. Ci saranno così imprese sane che falliranno solo per non essere riuscite a rispettare i nuovi e inflessibili tempi di pagamento, anche di poche centinaia di euro imposte dall’Europa. Dal legislatore europeo ci saremo aspettati un piano concreto per la ripresa economica e invece entra in vigore una normativa che probabilmente porterà alla chiusura anche di quelle imprese che si erano salvate dal disastro Covid.

Per questo, facendomi da portavoce alle tante famiglie e imprese, che con grandi sacrifici tentano di rimanere in piedi, ringraziando Giorgia Meloni che da tempo si batte per chiedere al Governo di farsi carico di un rinvio dell’entrata in vigore di questi regolamenti mi faccio promotrice di una petizione per chiedere all’Europa di sospendere le nuove norme introdotte”.