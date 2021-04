Lettera del direttivo al popolo giallo blu

Cari Soci,

di questi tempi dovremmo già aver tenuto la consueta Assemblea annuale dei Soci, che quest’anno avrebbe sì aperto il periodo elettorale, ma soprattutto e come ogni anno avrebbe dato avvio a quei mesi che con un crescendo di attesa e trepidazione ci avrebbero accompagnato fino alla Giostra di giugno.

Così non è stato e così non sarà. Speriamo nel futuro prossimo e restiamo, fiduciosi, in attesa.

Tuttavia ci sono alcuni adempimenti dei quali il Consiglio Direttivo, nella mancanza della possibilità di riunirsi regolarmente per l’organo assembleare, deve necessariamente farsi carico. In particolare il Consiglio Direttivo ha sottoposto all’approvazione del Collegio dei Revisori il Bilancio relativo all’anno 2020. Ovviamente lo stesso documento verrà presentato all’Assemblea dei Soci non appena ciò sarà possibile rispettando le previsioni Statutarie. Un altro aspetto per il quale si è resa necessaria una deliberazione del Consiglio direttivo è quella relativa alla determinazione delle quote associative per l’anno 2021. Nell’impossibilità di poter ascoltare i nostri Soci in merito, abbiamo deciso di lasciarle invariate rispetto a quanto l’ultima assemblea aveva stabilito, ovvero:

– Socio Ordinario Euro 15

– Socio Sostenitore Euro 180

Ricordiamo, inoltre, che la quota associativa resta gratuita per tutti i giovani Soci con meno di 14 anni di età.

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi tutti per la vicinanza che avete comunque dimostrato al Vostro Quartiere. Sono stati mesi difficili ed il contributo dato dalle quote associative è stato fondamentale, il numero dei Soci che ha confermato il proprio sostegno è stato inaspettatamente alto e, per questo, vi chiediamo di rinnovarlo quanto prima anche per quest’anno.

Con Antico Ardore

Il Consiglio Direttivo