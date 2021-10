“Lettere da Parigi”, la lirica incontra la beneficenza al Teatro Petrarca

AREZZO – Teatro e musica si uniscono per una grande produzione all’insegna della beneficienza. Domenica 31 ottobre, alle 18.00, il Teatro Petrarca ospita lo spettacolo di opera lirica “Lettere da Parigi: dalle Camelie alla Traviata” che proporrà un omaggio al capolavoro di Verdi attraverso la condivisione del palcoscenico da parte di cantanti, attori, poeti e danzatori.

La serata, promossa dalle Acli di Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, è stata organizzata dal baritono Andrea Sari e dalla soprano Stella Peruzzi che hanno coinvolto numerose realtà cittadine per lanciare un forte segnale di risveglio delle potenzialità artistiche e culturali del territorio dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Il tutto, con una finalità benefica: l’intero ricavato dello spettacolo, infatti, sarà devoluto al Progetto Scudo del Calcit.

“Lettere da Parigi: dalle Camelie alla Traviata” troverà il proprio cuore nella messa in scena di un’opera che lancia un deciso messaggio di forza e di emancipazione del mondo femminile, proponendo una riflessione sul controverso problema della differenza di genere. I testi e la messa in scena sono a cura del noto attore, autore e sceneggiatore Paolo Fosso che ha previsto un approccio diverso da quello tradizionale della lirica, con la presenza anche di una parte in prosa. Lo spettacolo, introdotto da Daniela Bartolini e diretto dal maestro Daniele Fabbrini con l’accompagnamento del pianoforte del maestro Alessandro Manetti, sarà ulteriormente arricchito dal coinvolgimento del corpo di ballo della scuola di danza “Carolina Basagni”, dell’ensemble “Lettere da Parigi”, del coro lirico “Padre C. Vestri”, del Gruppo Polifonico “Coradini” e dell’associazione musicale “L’Albero in Musica”. La sinergia artistica tra tutti questi soggetti, dunque, permetterà di assistere ad un esperimento unico nel suo genere dove lirica e drammaturgia si uniranno armoniosamente ad altre arti per accompagnare in un emozionante viaggio all’interno dei tre atti di una delle opere più celebri della storia italiana.

La concretizzazione di “Lettere da Parigi: dalle Camelie alla Traviata” è stata possibile in virtù del coinvolgimento di numerosi enti e aziende del territorio aretino che hanno accolto l’invito delle Acli a fare rete per favorire questa ripartenza artistica e per sostenere la beneficenza a favore del Calcit che, con i suoi operatori e volontari, ha portato avanti il suo prezioso operato anche nel corso dell’emergenza sanitaria. Il ricavato sarà infatti devoluto in supporto al Progetto Scudo che offre un servizio di cure domiciliari oncologiche per i malati di tumore che, a causa dello stato della patologia, necessitano di interventi medici ed infermieristici direttamente tra le mura di casa, attraverso una completa copertura dei loro bisogni assistenziali per tutti i giorni dell’anno. Il costo della serata è di 15 euro, con ingresso solo con Green Pass fino ad esaurimento posti; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il 328/72.54.025.