L’intervento di recupero del Soccorso Alpino Toscano dell’anziano disperso nella zona Valdarno

Si è concluso nelle prime ore della notte l’intervento di ricerca che ha coinvolto il Soccorso Alpino Toscano nella zona di San Giovanni Valdarno (Arezzo) per un anziano disperso.

L’uomo (80 anni circa, di San Giovanni Valdarno) è uscito nella giornata di ieri con la sua bicicletta per fare un giro, quando ha chiamato i parenti dicendo di esser caduto e di aver perso l’orientamento.

Sono stati allora attivati i soccorsi.

Il Soccorso Alpino è stato attivato dalla centrale del 118 di Arezzo intorno alle ore 19, sul posto sono prontamente intervenute varie squadre della Stazione Monte Falterona e della Stazione Foreste Casentinesi, per un totale di circa dieci tecnici.

Il coordinamento delle squadre è stato effettuato dal TER, tecnico di ricerca, del Soccorso Alpino.

Questa figura è infatti specializzata nell’utilizzo delle tecnologie per la ricerca e soccorso in ambiente impervio, quali ad esempio i software cartografici, ha inoltre il compito di organizzare le squadre e le zone da perlustrare.

I tecnici, insieme a Carabinieri e Vigili del Fuoco, hanno battuto varie aree riuscendo a mantenere un contatto telefonico con il disperso fino a dopo la mezzanotte quando il telefono non si è spento.

Una squadra del Soccorso Alpino, mentre setacciava una delle zone assegnate, ha individuato l’uomo vicino ad un campo scosceso, sotto un albero e tra l’erba incolta.

L’uomo era in stato confusionale e di ipotermia a causa degli abiti bagnati.

È stato stabilizzato dal sanitario del Soccorso Alpino ed in seguito accompagnato fino ai mezzi di soccorso.

Da lì è stato portato all’ambulanza che attendeva su strada.

Le ricerche sono state complicate dalla zona molto antropizzata che non ha consentito il coinvolgimento nelle operazioni sia delle Unità Cinofile che dell’elicottero dell’Aeronautica Militare, entrambi inizialmente pre allertati.