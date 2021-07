Lo «sbarco di Clubhouse», la musica in centro, il trekking e il convegno su agricoltura e mondo venatorio, nel fine settimana di Cortona

Fine settimana di mostre, dibattiti e trekking a Cortona, dove si svolge il primo meeting di «Culturalitalia», la «room» del social network «Clubhouse» si riunisce in presenza per portare «offline» quanto condiviso durante il periodo del secondo confinamento fra i vari operatori culturali.

Come racconta l’organizzatrice della riunione Eleonora Sandrelli: «il club, inclusivo e volutamente orizzontale, è nato alcuni mesi fa con la finalità di svolgere una funzione di servizio e di supporto agli operatori culturali e del turismo. CulturaItalia in pochi mesi è arrivato a quasi 6.000 iscritti e ad essere il club di riferimento su ‘Clubhouse’ per questi temi. Come prima sede per questo evento si è scelto Cortona, domenica 25 luglio dalle ore 15,30, e in particolare il Parco Archeologico del Sodo in modo da promuoverlo e diffonderne la conoscenza».

«Quando la community diventa comunità di esperti – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti – diamo il benvenuto a questa iniziativa che segna un nuovo passo verso politiche culturali sempre più innovative».

Sempre domenica, ma al mattino, si terrà anche un altro appuntamento di dibattito e scambio, alle ore 10, alla pineta di Sant’Egidio si terrà la conferenza dibattito su: «Agricoltura, ambiente e mondo venatorio» a cura della guida ambientale Beatrice Milani, con gli interventi del professor Francesco Mattei e del professor Roberto Mazzoni della Stella. Si tratta dell’evento conclusivo della mostra di armi antiche promossa dal Club doppietta a cani esterni Italia, patrocinata dal Comune a Palazzo Ferretti.

Contigua ma distinta da questa esposizione, termina domenica anche la mostra di Valeria Patrizi e Davide Dall’Osso «Punti cardinali emozionali». Non manca la musica nel fine settimana grazie al concerto del «Quartetto Toscanini», domenica 25 luglio alle 21,15 alla chiesa di San Domenico (prenotazione obbligatoria allo 0575 637274).

Ma si annuncia anche un sabato ricchissimo di musica grazie ai locali che ripropongono la formula «Cortona Music Night» con intrattenimento, musica dal vivo e artisti di strada in tutto il centro storico. Per chi vuole cimentarsi in una escursione notturna, tornano gli eventi della Montagna Cortonese con un percorso dalla chiesa di Sant’Angelo sulle antiche vie di pellegrinaggio. Partenza sabato 24 luglio alle 18 con guida ambientale, arrivo a Cortona con ristoro da asporto e ritorno, conclusione con visita guidata alla pieve (prenotazione obbligatoria al 366 4148482).