L’oro di Cristian Severino Mooa con la Nazionale under 12 di baseball

Ancora una bella notizia per l’assessore allo sport Federico Scapecchi, che si congratula così con il giovanissmo leadoff aretino. Un altro successo importante, dopo l’oro conquistato solo pochi giorni fa da Chiara Fucini sugli 800 stile libero master25, in un’estate che continua a regalare ottimi risultati.

Ecco le sue parole: “E’ davvero un momento felice per gli atleti aretini, che incassano un altro oro. Congratulazioni sincere al nostro Cristian Severino Mooa, che con la Nazionale under 12 di baseball ha conquistato in Belgio il titolo europeo. Una convocazione, questa in Nazionale, maturata nell’Arezzo Baseball, una delle tante realtà sportive che animano la nostra città. Sono certo che l’impresa di Cristian, così come quella di Chiara, saranno un ottimo volano per la rinascita delle attività e il ritorno di tanti giovani allo sport. Un ritorno che auspichiamo e intendiamo sostenere, e proprio per questo l’amministrazione ha istituito i ‘voucher sport’: a tale proposito, saranno rese note nei prossimi giorni le modalità di accesso al contributo riservato alle famiglie più bisognose”.