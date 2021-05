Lotta al dolore, il 28 maggio ricorre la ‘Giornata nazionale del Sollievo’

Promuovere, testimoniare e sensibilizzare sulla cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale di chi non può giovarsi di cure, destinate alla guarigione, sono tra le principali finalità della “Giornata nazionale del Sollievo”, che quest’anno ricorre domani, venerdì 28 maggio.

Questa Giornata è da anni l’occasione per diffondere tra tutti i cittadini e gli operatori sanitari i valori fondanti della legge n. 38 del 2010, che sancisce il diritto di non dover soffrire inutilmente in qualsiasi condizione fisica ci si trovi e che istituisce, a questo scopo, servizi specifici per la terapia antalgica e le cure palliative.

Particolare attenzione, infatti, è dedicata alla condizione dei malati, la cui patologia non è guaribile, tanto che la legge stessa stabilisce la necessità di un approccio globale alle esigenze della persona, perché la malattia possa essere vissuta, a ogni stadio e in ogni condizione, con dignità e senza dolore.

In Toscana, la lotta al dolore inutile costituisce da oltre 20 anni un impegno quotidiano del servizio sanitario regionale per l’umanizzazione delle cure. Le strutture sanitarie toscane, che erogano cure palliative e terapia del dolore, assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, che promuova e tuteli la qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, assicurando un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale.

In tutte le aziende sanitarie ci sono servizi specifici per le cure palliative e per la terapia del dolore: per le modalità di accesso si può fare riferimento ai siti aziendali. Inoltre, è disponibile il numero verde regionale gratuito 800 880101, attivo dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, per ricevere informazioni sulle cure palliative e sui servizi di terapia antalgica, ma anche sostegno psicologico.

“Quest’anno la Giornata del Sollievo vuole rendere omaggio a quanti hanno sostenuto e alleviato, in tutti i modi di cui erano capaci, la grande sofferenza causata dalla pandemia – dichiara l’assessore alla sanità, Simone Bezzini -. In questi mesi di emergenza sanitaria, fra l’altro ancora in atto, i professionisti del nostro sistema sanitario hanno mostrato una grande capacità di resilienza, cura e vicinanza alla persona sofferente, sempre con grande professionalità, umanità e spirito di servizio. Ci sono immagini di infermieri, medici, operatori socio-sanitari accanto ai nostri anziani e ai loro familiari, che diversamente sarebbero rimasti soli ad affrontare la malattia e i terribili momenti ultimi, che non possiamo dimenticare, tanto sono rimaste impresse in profondità nella nostra mente e nel nostro cuore. Ringrazio ciascuno di loro del lavoro straordinario, che hanno finora svolto e garantito, al massimo delle loro possibilità”.