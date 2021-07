Luca Borsi nuovo responsabile dell’Area Scouting del settore giovanile del Terranuova Traiana

Proseguono i lavori nel Settore Giovanile Biancorosso in vista della stagione sportiva 2021-2022. Asd Terranuova Traiana comunica che, dopo i nuovi arrivi delle ultime settimane, un’altra figura arriverà ad integrare il proprio organigramma: Luca Borsi sarà, infatti, il nuovo Responsabile dell’Area Scouting del settore giovanile del club terranuovese.

Per Borsi si tratta di un ritorno in riva al Ciuffenna e, dopo aver guidato con non poche soddisfazioni gli Allievi e la Juniores biancorossa, a cui ha fatto seguito una stagione stratosferica sulla panchina della Lorese, adesso per lui inizia una nuova avventura dietro la scrivania. In questo contesto collaborerà in staff con il Direttore Sportivo Gabriele Baldini ed avrà un ruolo di supervisione a supporto delle attività di settore giovanile e nell’applicazione dei programmi societari stabiliti.

Per lui rimangono indimenticabili gli 8 anni con la maglia della Traiana, culminati con la fantastica cavalcata della stagione 2005-2006 terminata con l’accoppiata Campionato di Terza categoria e Coppa Chimera, oltre ai campionati vinti da giocatore con Indomita Quarata, Faellese e Terranuovese. A lui va il bentornato da parte del Presidente Mauro Vannelli e di tutto il Terranuova Traiana, oltre ai migliori auguri per questa sua nuova esperienza.