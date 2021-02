Luca Tafi è il nuovo direttore UOC Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale La Gruccia del Valdarno

Continua il percorso di rafforzamento dei servizi ospedalieri della Usl Toscana Sud Est per la copertura delle direzioni nei plessi ospedalieri di tutto il territorio.

Giovedì 25 febbraio il Dott. Luca Tafi ha sottoscritto il contratto con il direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est dott. Antonio D’Urso, da oggi è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia del presidio Ospedaliero La Gruccia del Valdarno.

È risultato vincitore della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale.

Il dottor Tafi proviene da un percorso di grande professionalità e responsabilità all’interno della USL TSE, dove ha operato sia all’Ospedale di Arezzo che alla Gruccia con incarichi di altissima professionalità nei settori di Pediatria e Neonatologia.

“L’esperienza e la professionalità del dott. Tafi sono una premessa fondante per una guida sicura dell’UOC Pediatria e Neonatologia del presidio Ospedaliero La Gruccia del Valdarno, dichiara il Direttore Generale Antonio D’Urso

Anche in questo periodo prolungato di pandemia nella USL Toscana Sud Est non fermiamo la nostra azione di rafforzamento del personale e dei professionisti necessari in ogni settore. In questa fase stiamo dotando l’azienda di tutti gli strumenti, sia tecnici che professionali per essere più incisivi in un ambito territoriale complesso e variamente articolato, quale quello della nostra USL.

La azienda USL TSE sta rispondendo con forza e competenza alle sfide enormi riguardanti la pandemia, senza dimenticare che il sistema sanitario deve garantire cure ed assistenza a tutti i cittadini con qualunque patologia e in qualunque situazione.

Anche nelle prossime settimane proseguiremo con il completamento degli organici e al fabbisogno delle nostre realtà territoriali”.