Lucignano non si arrende al Covid

Lucignano è uno dei comuni dove, in considerazione dei numeri dei contagi, le scuole saranno chiuse fino al 15 marzo.

“Dal primo focolaio nelle scuole medie ci siamo subito attivati per arginare i contagi, dichiara la Sindaca di Lucignano Roberta Casini. Territori Sicuri è una grossa opportunità di tracciamento e poter far tornare i nostri ragazzi a scuola tra una settimana. La chiusura di tutte le scuole la abbiamo prorogata di concerto con il Presidente Giani fino al 15 marzo. Abbiamo anche chiuso parchi e giardini che rimarranno interdetti anche la prossima settimana, proprio per non dare adito al fatto che “non si sta a scuola, ma si va a giocare nei giardini”.

“Il miglior modo di anticipare il virus è quello di anticiparlo, dichiara Vincenzo Ceccarelli consigliere regionale e membro della Commissione Sanità. Queste iniziative di screening di massa sono fondamentali, e abbinate alla campagna vaccinale sono la strada migliore per controllare la pandemia. La collaborazione tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie e Amministrazioni Comunali si sta rivelando una formula vincente per tenere sotto controllo la diffusione del virus.”

“Ringraziamo i cittadini di Lucignano per la grande adesione a questo screening, afferma Anna Beltrano Direttrice Zona Distretto Valdichiana Aretina. Vorrei anche rimarcare l’impegno dei medici di medicina generale che in questi due giorni si sono affiancati al personale della nostra azienda in un impegno comune che fa onore a tutti. Sappiamo che l’obiettivo è quello di riuscire a coprire con le vaccinazioni tutta la popolazione. Come USL Toscana Sud Est stiamo accelerando e la prossima settimana apriremo le vaccinazioni quasi tutti i giorni in tutte le zone. Se il flusso dei vaccini sarà costante rispetteremo appieno le tabelle di vaccinazione stabilite dalla Regione.

Assieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani saranno presenti la sindaca di Lucignano Roberta Casini, il Direttore Amministrativo della USL TSE Francesco Ghelardi e la direttrice del Distretto di zona Valdichiana Aretina Anna Beltrano.