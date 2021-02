Nuove Acque rende noto che venerdì 19 febbraio è stato programmato un intervento di manutenzione a Lucignano.

Per consentire tali lavori, dalle 9.00 alle 13.00, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Poschini, loc. Sentenze, SP 25 via della Misericordia, loc. Scerpella e Fossatone.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva.