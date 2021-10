Lucignano: tecnici Nuove Acque al lavoro mercoledì 3 novembre 

Nuove Acque rende noto che mercoledì 3 novembre è stato programmato un intervento di manutenzione a Lucignano.

Per consentire tali lavori, dalle 8.00 alle 15.00, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica in via Circonvallazione, via Licio Nencetti, via N. Bobbio, via I. Montanelli, via Casella, via Cannelli, via Fonte Becci, via della Pace, via Procacci, via Luzzi, via S. Pertini, via Fanfani, via del Lavatoio, via Giglio, via Colle, via Peschiera, via Cavour, Le Corti, via Gramsci, via Fisco, via Verdi, via Garibaldi, via Selve, via San Savino, via Padule, loc. Pianello e Le Cantine.

Ripristinando il servizio, non sono da escludersi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva.