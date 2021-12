Maltempo, codice giallo per rischio ghiaccio e neve nella giornata del 10 dicembre

Codice giallo per la notte di stasera e per domani, venerdì 10 dicembre, per rischio neve e ghiaccio.

Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile.

L’allerta inizia stanotte (ore 00.00 – 10.00) per rischio ghiaccio in molte aree appenniniche e interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Prato, Siena.

Per domani, venerdì, sono previste nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali fino a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana (300-500 metri, occasionalmente a quote di fondovalle). Nel pomeriggio nevicate anche sui restanti rilievi fino a 600-700 metri di quota, in calo in serata fino a 400-600 metri (anche a quote inferiori sull’Alto Mugello). Accumuli fino a 5-10 cm a quote di collina su Garfagnana e Lunigiana. Sugli altri rilievi accumuli fino a 5-10 cm a quote di montagna, 2-5 cm a quote di collina. L’allerta per neve ha inizio alle 6 per terminare alle 24 di domani.

Per ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio: http://www.regione.toscana.it/allertameteo.