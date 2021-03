Marcello Comanducci lascia la presidenza della Fondazione Arezzo InTour

Ps. questa foto è del 6 Giugno 2017 giorno dove per la prima volta è stato presentato il progetto DMO Arezzo.

Anche il Sindaco Alessandro Ghinelli ringrazia Marcello con un post su fb:



“Dopo essere rimasto al timone della Fondazione Arezzo InTour come presidente, durante i suoi primi tre anni di vita, Marcello Comanducci mi ha comunicato (in realtà ci siamo visti da tempo sull’argomento) che con l’approvazione del bilancio 2020 non sarebbe più stato in grado di continuare la collaborazione con la Fondazione stessa.

I motivi che lo hanno condotto a questa pesante rinuncia sono tutti riconducibili al suo lavoro, nei suoi molteplici aspetti, che in tempo di Covid gli hanno creato aspettative e impegni impensabili fino ad un anno fa. Alla sua età e con il potenziale che la sua azienda ha proprio in questo momento, io stesso non avrei potuto fare diversamente, e questo è stato anche il consiglio che gli ho dato essendogli più amico che sodale in politica.

A lui, che è stato l’artefice principale dei successi turistici di Arezzo negli ultimi tre anni, va il ringraziamento mio personale e di tutta l’amministrazione per il lavoro svolto e per l’impegno profuso anche come presidente della Fondazione. Sono certo che il sentiero tracciato è stabile e sicuro e tutti noi potremo affrontarlo anche in sua assenza, senza paura di sbagliare strada. A Marcello i più sentiti auguri per la prosecuzione del suo lavoro, anche se sono certo che, non so quando e non so come … ma credo che le nostre strade si incroceranno di nuovo!”