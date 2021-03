Marciano reagisce ai nuovi casi con “Territori sicuri”

“Il nuovo filone di casi si è sviluppato nelle scuole e mi sono trovata costretta a chiuderle. Un atto che ho vissuto con grande sofferenza perché sono anche un’insegnante. Le famiglie hanno risposto bene e con grande senso di responsabilità. Una conferma viene dal numero di prenotazioni per i tamponi che l’Asl farà tra oggi e domani”. Marciano della Chiana reagisce all’emergenza Covid aderendo al progetto regionale “Territori sicuri”



Stamani la Sindaca Maria De Palma era in fila con i suoi concittadini nel piazzale vicino alla scuola. Inizialmente era stata prevista una postazione e invece ne sono state aperte tre. “Abbiamo superato le 800 prenotazioni – sottolinea Anna Beltrano, Direttrice della Zona Valdichiana della Asl Tse. C’è stata la risposta dei cittadini ma anche quelle delle associazioni di volontariato, dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia. Oggi e domani siamo tutti qui per i tamponi”.

Le postazioni per i tamponi sono in via Mazzini, nell’area antistante la Scuola Media) a Marciano. In attività oggi e domani tra le 9 e le 13 e le 14 e le 18.

L’operazione Territori Sicuri si sposterà, sabato e domenica, a Lucignano