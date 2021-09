Marco Becattini nuovo Direttore UOC Farmaco Tossicodipendenze di Arezzo

Marco Becattini è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa Farmaco Tossicodipendenze di Arezzo.

“Ancora una posizione importante che andiamo a coprire rafforzando i servizi sanitari e territoriali di tutta la nostra azienda dichiara il Direttore Generale della USL Toscana Sud Est.

Il nostro obiettivo è dotare le strutture ospedaliere ed il territorio di professionisti qualificati e di grande esperienza.

Il Dott. Marco Becattini, grazie al suo lavoro costante e professionale nel servizio tossicodipendenze di Arezzo è la persona giusta per proseguire il percorso avviato. Quello del Farmaco e Tossicodipendenze è un settore molto delicato dove è fondamentale conoscere il territorio e le comunità, per questo sono convinto che il dott. Becattini sia la scelta migliore.

“Sono molto contento per la fiducia che l’Azienda ha riposto in me, dichiara il dott. Marco Becattini.

In questi anni sono stato affiancato da una equipe straordinara e abbiamo costruito una rete molto forte di vicinanza ed assistenza ai nostri concittadini aretini che vivono dipendenze gravi come l’alcool, gli stupefacenti, il gioco. Viviamo un periodo molto difficile dove questi fenomeni e dipendenze sono più presenti di quello che si può pensare. Il mio impegno sarà nel solco di quello fatto fino ad oggi cercando di essere ancora più presente e vicino ai bisogni dei nostri assistiti ed al loro percorso di recupero.”