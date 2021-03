Marco Bernini lascia il Terranuova Traiana

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica che il responsabile tecnico e direttore sportivo del settore agonistico giovanile Marco Bernini ha espresso alla società la volontà di non poter più proseguire nel suo attuale incarico in seno al club per motivi personali.

Nell’accettare le irrevocabili dimissioni, il presidente Mauro Vannelli, il direttore generale Simone Finocchi e tutto il club di piazza generale Felice Coralli ringraziano Bernini per il tempo, per la disponibilità, per la professionalità dimostrata, per le sue qualità umane, per l’impegno profuso per la causa biancorossa e per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni. Un impegno costante che ha contribuito alla crescita dell’attività giovanile terranuovese.

Da parte del club di Terranuova Bracciolini un grosso in bocca al lupo a Marco per il suo futuro. Grazie Bernini e buona fortuna!